В Челябинской области опять сошел с рельсов локомотив

На станции Муслюмово под Челябинском сошел с рельсов маневровый локомотив.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел накануне в 23:45. По предварительным данном причиной стало железнодорожное полотно, которое содержат в ненадлежащем состоянии. По факту нарушения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта начата прокурорская проверка.

Это пятый сход с рельсов на Южном Урале за последний месяц. Напомним, 8 марта на 2005 километре 5 пикета станции Миасс-3 произошел сход вагонов подвижного состава, груженных цинковым кварцевым концентратом.

16 марта на перегоне Сыростан – Хребет сошли с рельсов почти два десятка вагонов грузового поезда. По этому факту возбуждено уголовное дело.

22 марта на 338 километре 8 пикета перегона станций Буранная – Гумбейка произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда.

24 марта на подъездном пути ООО «Трейд Логистик», примыкающем к станции Челябинск – Главный, с рельсов слетела колесная пара тепловоза.



Челябинск, Павел Зварзин



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