В аэропорту Челябинска пересмотрят цены на услуги телетрапа

Челябинскому авиапредприятию придется понизить цены на услуги телетрапа.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодняшний день стоимость данной услуги у АО «Челябинское авиапредприятие» является одной из самых высоких в России: 23 тысячи рублей в час, в то время как в других аэропортах – от 2 тысяч до 21 тысячи.

УФАС заинтересовалось ситуацией еще год назад. А в апреле текущего года сообщило, что компании будет выдано предписание об установлении экономически обоснованной цены на услугу использования телескопического трапа авиакомпаниями. «Компания занимает доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию (услуги по обеспечению посадки-высадки пассажиров) на территории аэропорта Челябинска и обязана соблюдать антимонопольные запреты. В частности, закон о защите конкуренции не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены», – заявляли тогда антимонопольщики.

Наконец, предписание выдано: установить экономически обоснованную цену на телетрапы АО «Челябинское авиапредприятие» должно до 13 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.08.21

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