В Челябинске федеральный судья заявил о травле за отказ выносить приговоры по делам, составленным с нарушениями, и скрывать подлоги

В Челябинске федеральный судья заявил о травле: по его словам, коллеги преследуют за отказ выносить приговоры по делам, составленным с нарушениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Антон Долгов приехал в Челябинск в 2014 году. До этого жил и работал в Екатеринбурге. Карьеру начинал со старшего следователя. В Челябинске до 2016 года работал помощником председателя Челябинского областного суда, с 2016 года – судьей Тракторозаводского районного. Коллеги, с которыми говорили журналисты, характеризуют его как принципиального, дотошного, не терпящего плохо составленных документов (возвращает назад все, где есть нарушения или ошибки) и абсолютно «недоговорным».

В 2007 году квалификационная коллегия судей Свердловской области отказалась продлить его полномочия с формулировкой: «не сформировалось судейское правосознание».

В 2016 году он снова сдал квалификационный экзамен на соответствие должности судьи, а в 2018-м разгорелся конфликт из-за дела о педофилии. Пожилого мужчину обвинили в истязании и изнасиловании двух девочек.

«Судебное следствие длилось более года. Допрашивали всех свидетелей, указанных в списке обвинения, назначали экспертизы. По окончании исследования всех представленных сторонами доказательств я пригласил к себе прокурора, участвовавшего в деле. Поинтересовался, как она видит эту ситуацию, что думает по данному делу? Прокурор мне ответила, что обвинение в истязаниях – это полная чушь. Истязания не было и нет, и она удивлена, каким образом Следственный комитет умудрился возбудить это дело, а прокурор – утвердить обвинительное заключение. Ну а по насильственным действиям сексуального характера обвинение ничем не подтверждается, – рассказал ситуацию Долгов в интервью «Новой газете», – каких-либо прямых доказательств нет, противоречие на противоречии, и эти противоречия, как она сказала, ничем устранить невозможно.

Я спросил, что же она будет делать в ситуации, когда по одному эпизоду, как она сама сказала, состава нет, а по второму – нет доказательств? Прокурор сказала, что будет поддерживать обвинение по обоим эпизодам в полном объеме и требовать назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы на длительный срок – а это минимум 15 лет, – а я уже могу решать сам, что мне делать.

Я прокурору говорю: «Погодите, вы сейчас сказали, что будете требовать наказания на длительный срок для человека по одному эпизоду, где нет состава, и по другому – где нет доказательств?» Прокурор удивилась, мол, а что же мне делать? Я напомнил, что у нас есть 246-я статья (участие обвинителя) Уголовно-процессуального кодекса (УПК), которая возлагает на обвинителя обязанность в таких случаях отказаться от обвинения. Прокурор ответила: «Ну вы же понимаете, что это невозможно».

Получается, прокурору выполнять безусловное требование закона и отказаться от обвинения, когда есть для этого основания, невозможно. Зато требовать направления невиновного человека в колонию – вполне возможно».

По словам Долгова, эта ситуация заставила его тщательно проанализировать все представленные в деле документе: «В первом же томе при чтении постановления о соединении уголовных дел, которое у нас в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством выносится начальником органа расследования, я увидел, что подпись начальника районного подразделения Следственного комитета имеет признаки подделки.

Я удивился, какой смысл подделывать подпись? Во-первых, по закону копия этого документа направляется к прокурору, в ней должна быть подпись должностного лица. Во-вторых, Следственный комитет сам формирует наблюдательные производства по каждому делу, где также должна содержаться копия этого документа с подписью должностного лица. Я подумал, зачем? Неужели вы не могли взять из прокурорского надзорного производства или из своего наблюдательного производства этот документ и вставить в дело? Потом понял: неоткуда было брать. Начальника, что ли, не было на месте? Обратился к обвинительному заключению, которое смотрел и исследовал при поступлении дела ко мне, и увидел, что оно было согласовано врио начальника, то есть не самим начальником, а его заместителем в статусе временно исполняющего обязанности.

Но на момент вынесения постановления о соединении двух дел в одно начальник был на месте, только он мог подписать данный документ, но почему-то не подписал».

Подписи с признаками подделки Долгов обнаружил еще на нескольких документах в деле.

«Как я понял, бралась подпись откуда-то с ненужного документа, подкладывалась под текст и копировалась. Тут уже у меня пазл сложился, стало ясно, что постановление о соединении дел не выносилось, а обнаружили это перед направлением дела в суд. Когда заметили, начальника на месте не было, а врио задним числом подписать не мог – пришлось подпись подделывать.

Пригласил я к себе прокурора, который утвердил обвинительное заключение, и начальника следствия. Показываю сомнительный документ и спрашиваю начальника следствия: «Ваша подпись?» Он заволновался, повысил голос, мол, в чем я его обвиняю? Успокоил, в чем я могу обвинять? Я лишь пытаюсь выяснить, вы ли поставили подпись? Отвечает: да, я поставил. Показываю другие документы, где его подпись стоит, сравниваю с этой. Еще раз спрашиваю: ваша подпись? В ответ – моя. После чего я выяснил, в курсе ли они ситуации по делу (отсутствие состава и отсутствие доказательств)? Ответили, что они знают о ней от прокурора, участвующего в процессе. Я предложил не поднимать вопрос о поддельных подписях при условии, что они по-тихому забирают дело из суда, «хоронят» его, а человека отпускают. Иначе я буду вынужден эту ситуацию ставить на обсуждение в судебном заседании в присутствии адвоката, подсудимого, конвоя – то есть она выйдет за пределы этой комнаты. Кроме того, я назначу экспертизу подписи. Они попросили время подумать.

Через какое-то время сообщили, что дело забрать не могут. В судебном заседании я объявил, что подпись в постановлении о соединении дел вызывает сомнения. Поставил на обсуждение вопрос о назначении экспертизы по принадлежности подписи. А перед этим вызвал в заседание начальника следствия и следователя, который вел дело перед направлением в суд. Начальник районного СК снова сказал, что подпись его, а следователь свидетельствовал, что руководитель подписывал документы при нем».

Экспертиза назначили в ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» в Екатеринбурге, которое является вышестоящим экспертным учреждением Министерства юстиции и независимо от МВД, СК и прокуратуры. Заключение эксперта: подпись в документе выполнена иным лицом с подражанием подлинной, не установлено ни одного элемента совпадения.

После этого Долгову, по его словам, предложили вернуться к варианту «по-тихому», чтобы не возвращать дело по такому основанию. Но было уже поздно. Судья заявляет, что его начали принуждать к вынесению приговора и требовать, чтобы он скрыл выявленные им преступления, совершенные во время следствия, которых набралось не менее десятка.

Он вернул дело в прокуратуру, и с тех пор у него начались серьезные неприятности: ему выносят дисциплинарные взыскания, отменяют его приговоры, перевели с уголовных дел на гражданские, в которых он, по собственному признанию некомпетентен. Кстати, сейчас он рассматривает дело и выселении сотрудника полиции из служебного жилья.

Судья говорит, что о выявленных во время разбирательства дела о педофилии преступлениях и других нарушениях он сообщил руководству Следственного комитета России. «Новая газета», в свою очередь, направила запрос руководству Челябинского областного суда.

Что же касается дела, с которого все началось, то его передали другому судье, и он вынес обвинительный приговор.

Долгов утверждает: в ходе судебного следствия было установлено, что мать девочек конфликтовала с обвиняемым, несмотря на то, что жила у него в квартире со своей подругой и детьми.

«Конфликт возник из-за того, что женщины злоупотребляли алкоголем, за девочками не смотрели, превратили чужую квартиру в «свинарник», а также продали часть имущества хозяина, чтобы потратить на свои нужды. Когда мужчин вскипел и сказал, уходя на работу (он работал ночным сторожем), чтобы утром никого из них здесь не было, появилось заявление об истязаниях и сексуальном насилии», – рассказывает судья, продолжая: в судебном заседании следователи пояснили, что во время первого допроса девочек в Следственном комитете, который велся в присутствии законного представителя, мать была так пьяна, что заснула и упала со стула. Зато через несколько часов она дала уже складные показания грамотным юридическим языком.

Потом в суде женщина заявила, что показаний она не давала, а просто, не читая, поставила подписи там, где ей сказали. По словам Долгова, показания девочек о насилии экспертиза не подтвердила. Мужчину отправили в колонию на 15 лет. Приговор был проверен Челябинским областным судом, признан законным и обоснованным.

В отношении самого Долгова возбудили дисциплинарное производство и вынесли вопрос на квалификационную комиссию судей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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