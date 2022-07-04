В Челябинской области существенно выросло число проб воздуха с содержанием вредных примесей выше ПДК

В Челябинской области выросло число проб атмосферного воздуха с концентрацией вредных примесей выше предельно-допустимых значений. По некоторым веществам – в 10 раз.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на территории региона исследования атмосферного воздуха проводились аккредитованным испытательным центром ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» и его филиалами на территориях 11 городов и 10 муниципальных районов.

Всего в 2021 году исследовано без малого 83 тысячи проб, в том числе 80 тысяч проб атмосферного воздуха в городских поселениях (из них 3 тысячи 304 – на стационарном посту в Челябинске)

Уровень превышения ПДК зафиксирован в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Еманжелинске. В областном центре доля проб с превышением ПДК за 2 года выросла в 3 раза – с 1,46% в 2019 году до 4% в 2021.

В целом отмечается увеличение проб с превышением ПДК по содержанию сероводорода, формальдегида, ксилола и других вредных примесей.

Так, по сероводороду показатель вырос на 949% – 0,65% в 2019 году до 6,82% в 2021; по диоксиду азота – на 174%; по бенз(а)пирену – на 33%*.

Превышение гигиенических нормативов было зарегистрировано в 2695 пробах (72% из них в Челябинске, 28% – в Магнитогорске).

Гигиенический норматив – это технический нормативный правовой акт, устанавливающий допустимое максимальное или минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций их безопасности и безвредности для человека.

Превышение гигиенических нормативов в 5 и более раз в 2021 году зафиксировано в Магнитогорске по содержанию бенз(а)пирена в 2-х пробах (9,1ПДК и 7,3ПДК) и по содержанию взвешенных частиц РМ2,5 в 1-й пробе (8ПДК).

В целом, в Челябинске превышения ПДК регистрировались по 27 из 44 загрязняющих веществ: 1,2- дихлорэтану, азота оксиду, азота диоксиду, бенз(а)пирену, бензину, бензолу, взвешенным частицам PM10, взвешенным частицам PM2.5, гидроксибензолу (фенолу), дигидросульфиду (сероводороду), диметилбензолу (ксилолу), керосину, марганцу и его соединению, метилбензолу (толуолу), натрия гидроксиду, нафталину, акролеину (проп-2- ен-1-аль), пыли неорганической с содержанием SiO2 70-20%, пыли неорганической с содержанием SiO2 >70%, сера диоксиду, сольвенту нафта, трихлорэтилену, углерод оксиду, формальдегиду, гидрофториду (фтористым соединениям), этенилбензолу (стиролу), этилбензолу.

В Магнитогорске превышения ПДК регистрировались по 14 из 29 загрязняющих веществ: азота оксиду, азота диоксиду, аммиаку, бенз(а)пирену, взвешенным веществам, взвешенным частицам PM10, взвешенным частицам PM2.5, дигидросульфиду (сероводороду), дижелезо триоксиду, свинцу и его соединениям, сера диоксиду, углерод оксиду, формальдегиду, этилбензолу

*Сероводород – очень токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. По шкале опасности отнесен к 3 классу. Имеет свойство притуплять обонятельный нерв, из-за чего человек просто перестает различать окружающие его ядовитые пары, и интоксикация может произойти внезапно.

Смертельная концентрация этого газа в воздухе очень мала – всего 0,1%. Такое количество сероводорода может привести человека к летальному исходу за 10 минут. Стоит лишь немного увеличить концентрацию – и смерть наступает мгновенно, после первого же вдоха.

Наиболее заметные признаки сильного отравления сероводородом: отек легких, судороги, паралич нервов, последующая кома.

*Диоксид азота – самый опасный из всех окислов группы NOx для окружающей среды и человека. Класс опасности – второй. Предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, среднесуточная – 0,04.

Вещество характеризуется высокой токсичностью. Диоксид азота в воздухе, даже находясь в относительно небольших концентрациях, способен приводить к существенным изменениям в организме человека. Является острым раздражителем, а также характеризуется общетоксическим действием. Воздействует в основном на органы дыхательной системы. В зависимости от концентраций наблюдаются различные последствия – от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких.

Азотистая кислота, образующаяся при взаимодействии с влагой в дыхательных путях, вступает в реакцию со щелочными компонентами тканей, превращаясь в результате в нитриты и нитраты. Воздействие этих веществ вызывает ряд негативных последствий. Так, нитриты, всасываясь в кровь, приводят к угнетению центральной нервной системы, образованию метгемоглобина, гемолизу, билирубинемии, расширяют кровеносные сосуды, снижают артериальное давление и пр. Нитраты же при нахождении в кишечнике способны трансформироваться в канцерогенные вещества – нитрозамины.

Согласно ряду литературных источников, воздействие двуокиси азота на организм человека снижает его сопротивляемость к заболеваниям, приводит к кислородному голоданию тканей. Особенно остро это проявляется у детей. Также диоксид азота способствует повышению действия канцерогенных веществ и возникновению в результате этого злокачественных новообразований.

Некоторые из исследователей связывают повышенную смертность от раковых и сердечно-сосудистых заболеваний в определенных районах с высоким содержанием NO2 в воздушной среде.

*Бенз(а)пирен (C20H12) – химическое соединение первого класса опасности, вызывающее онкологические заболевания, способный проникать в организм через кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, плаценту. Помимо канцерогенного, бенз(а)пирен оказывает мутагенное, эмбриотоксическое и гематотоксическое действие.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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