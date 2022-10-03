Доказывать необходимость второй линии метротрамвая в Челябинске взялась компания, получившая контракт на строительство первой

Власти Южного Урала отдали контракт на подготовку обоснования строительства второй линии метротрамвая в областном центре компании «Моспроект-3».

Как передает корреспондент «Новый День», по итогам проведенного Челябинской областью тендера группа компаний «Моспроект-3» определена исполнителем работ по подготовке технико-экономического обоснования строительства участка второй линии метротрамвая «Восток-Запад» в столице региона. Эту информацию подтвердили в пресс-службе холдинга.

Напомним, инициатором аукциона стало акционерное общество «Челябинский метротрамвай». Начальная цена контракта составляла 28 миллионов рублей. АО «Моспроект-3» оказалось единственным участником торгов, снизив стоимость на 140 тысяч рублей. Срок контракта – до 1 марта 2023 года.

«Специалисты холдинга подготовят документацию по экономической эффективности капитальных вложений в инвестиционный проект с ключевыми характеристиками, сроками и этапами строительства, включая конструктивные и инженерно-технические решения по строительству нового участка от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета второй линии «Восток-Запад», – рассказали в пресс-службе ГК «Моспроект-3».

Ранее специалисты холдинга «Моспроект-3» разработали технико-экономическое обоснование первой линии «Север-Юг» челябинского метротрамвая, которое в июне этого года получило положительное заключение Главгосэкспертизы.

Эта же компания выиграла в августе текущего года конкурс на разработку документации и строительство первой линии метротрамвая. Стоимость контракта составила почти 50 миллиардов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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