На Южном Урале полно бомбоубежищ, но где – большой секрет

В Челябинской области проведена полномасштабная инвентаризация бомбоубежищ. Об этом заявили в правительстве региона. Правда, сколько их и где находятся, сообщить отказались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бомбоубежище – это объект гражданской обороны, предназначенный для защиты населения от фугасного и осколочного действия авиабомб и снарядов, обломков разрушенных зданий и отравляющего действия ядовитых газов. В 20-х и первой половине 30-х годов в СССР строились газоубежища, на их основе и начали строить бомбоубежища. Пик пришелся на 40-ые годы. После Второй мировой войны многие из них перепрофилировались под убежища от ядерного оружия.

Довоенная классификация защитных сооружений в СССР две категории бомбоубежищ:

I категория: защита от всех видов воздействий средств нападения с воздуха, в том числе прямое попадание тяжелых фугасных бомб. Обычно строились с расчетом на бомбы 100-250 кг; обеспечивали защиту от действия: ударной волны ядерного взрыва (на определенном расстоянии от места взрыва); светового излучения; проникающей радиации; излучения осадков на следе радиоактивного облака; отравляющих веществ; бактериальных (биологических) средств.

II категориz – ограждающие от ударной волны, осколочного и отравляющего действия, обрушения зданий, пожаров; не рассчитаны на прямое попадание бомбы.

В Челябинской области бомбоубежища строились на территории заводов, медицинских учреждений, с расчетом на такую функцию делались подвалы в домах сталинской застройки.

В 90-ые прошлого века годы подобные помещения начали активно выкупать и арендовать предприниматели. Потом они неоднократно переходили из рук в руки. Например, в начале текущего года в Агаповском районе продавали бункер площадью 1 тысяча 300 квадратных метров – его предлагали использовать под склад, овощехранилище, ферму для разведения улиток или грибов, а также для корпоративов «в веселой, активной компании».

Часть бомбоубежищ оказалась заброшена, а часть превратилась в головную боль жильцов расположенных над ними домов: помещения превращались в кучу хлама, рассадник насекомых и грызунов, либо их затапливало.

В 2015 году в ГУ МЧС по Челябинской области заявляли, что в Челябинске находится 200 бомбоубежищ, разметить в котором можно в 2 раза больше человек, чем население миллионника (если исходить из норматива – полметра площади на одного человека).

В каком они состоянии, не сообщается. В Министерстве общественной безопасности области лишь заявляют, что проведена полномасштабная инвентаризация бомбоубежищ и по итогам этой проверки «обеспеченность населения сооружениями гражданской обороны составляет 100% от требуемого количества». Не уточняется, и где находятся эти объекты – чиновники ссылаются на то, что эти сведения составляют тайну.

«Получается парадокс: люди должны знать, где находится ближайшее убежище, чтобы успеть вовремя укрыться, но в открытом доступе информацию найти невозможно, – отмечает 74.ru, добавляя, что не удалось добиться и ответа на вопросы, у кого должны находиться ключи от бункеров и как эти люди должны себя вести во время ЧС.

Единственное, что, по мнению сотрудников министерства, должны знать южноуральцы, так это то, что «в случае начала военных действий в эфире телевидения, радио, других СМИ будут объявляться инструкции по действиям населения по сигналам гражданской обороны».

«Толку от того, что укрытия могут вместить 100% населения города, если 99% понятия не имеет, где они находятся?» – недоумевают жители области. И возмущаются: «Бомбоубежище нужно в определенной ситуации! Вопрос: когда схватил документы, детей, кошек-собак, еду на первое время, что делать? Бежать по улице и просить людей, которые в квартирах остались и никуда не торопятся, радио погромче сделать? Или пытаться в интернет зайти, которого не будет в тот момент?! Что за бред? Каждый человек должен знать: в случае чего бежим туда-то…»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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