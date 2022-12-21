Руководство СКР в третий раз за полгода обратило внимание на ведомство Агаты Ткачевой

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту гибели в больнице беременной женщины и ее ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу, 16 декабря, в ГКБ №9, расположенной в Ленинском районе Челябинска.

26-летнюю челябинку на позднем сроке беременности с признаками ОРВИ привезла в больницу машина скорой медицинской помощи. Через несколько часов она скончалась. Ребенка спасти также не удалось.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что гибель челябинки связана «с развитием внезапного неуправляемого осложнения беременности».

Мать умершей челябинки подала заявление в СКР в просьбой разобраться в ситуации, а вчера, 20 декабря, опубликовала обращение к председателю комитета Александру Бастрыкину.

«В СМИ опубликовано обращение матери умершей в роддоме женщины к главе СК России Бастрыкину с просьбой взять расследование уголовного дела на личный контроль, так как она опасается, что виновные в трагедии уйдут от ответственности. По словам заявительницы, ее 26-летняя дочь, а также новорожденный ребенок дочери умерли в роддоме спустя 8 часов нахождения там. Женщина полагает, что к трагедии привела халатность врачей», – сообщили в пресс-службе СКР.

По данным силового ведомства, по факту гибели женщины и ее ребенка в медицинском учреждении уже расследуется уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что это уже, по крайней мере, третий случай, когда глава СКР привлекает внимание к ситуации в сфере здравоохранения Челябинской области с момента назначения министром здравоохранения региона Агаты Ткачевой. Так, в августе текущего года, меньше чем через месяц после официального назначения Ткачевой, Бастрыкину пожаловались родители детей с диабетом, рассказав, что не могут получить необходимые медицинские препараты и изделия. Тогда глава СКР сделал выговор региональным следователям за волокиту и поручил забрать материалы расследования в Главное следственное управление СК России.

19 декабря Александр Бастрыкин взял на контроль расследование смерти двух пациентов еманжелинской больницы: мужчины 70 и 75 лет лежали в одной палате и оба скончались 12 декабря.

Теперь председатель СК РФ берет на контроль еще одно расследование, связанное со смерть пациента челябинской больницы.

Столь пристальное внимание руководства СКР, которое получила сфера здравоохранения Челябинской области за несколько месяцев под руководством Агаты Ткачевой (возглавила региональный минздрав в июле текущего года), наводит на определенные размышления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»