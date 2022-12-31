От ершика для унитаза до голографии: эволюция искусственной елки

Первой публичной елке России исполнилось 170 лет: впервые украшенная хвойная красавица предстала перед широкой публикой в конце декабря 1852 года, вызвав большой ажиотаж.

Елка была установлена в Петербурге в 1852 году на Екатерингофском вокзале.

И уже в середине 1850-х годов многие петербуржцы не мыслят праздник без елки: «В Петербурге все помешаны на ёлках, – иронизировал по этому поводу журналист Иван Панаев. – Начиная от бедной комнаты чиновника до великолепного салона, везде в Петербурге горят, блестят, светятся и мерцают ёлки в рождественские вечера. Без ёлки теперь существовать нельзя. Что и за праздник, коли не было ёлки?»

С тех пор елки в нашей стране неоднократно о запрещали, но искоренить традицию не смогли.

Об истории новогодней елки «Новый День» рассказывал ранее, а сегодня мы хотели вспомнить, как появились елки искусственные.

Считается, что впервые «заменители елок» появились в начале XVIII века в США, в штате Пенсильвания. Тогда позволить себе живую елку мог далеко не каждый, и предприимчивые пенсильванцы начали мастерить из дерева конусы, красить их в зеленый цвет и продавать соседям. Правда, большого спроса на такие условные елки не было.

В Германии ближе в середине XIX века искусственные елки стали делать из гусиных перьев. Окрашенные в зеленый перья, имитировавшие хвою, крепили к деревянному «стволу» с помощью «ветвей» из проволоки. После этого их украшали гирляндами, игрушками и даже свечами.

Чтобы минимизировать риск пожаров, «ветви» на такой конструкции располагали достаточно далеко от «ствола», что выглядело довольно странно. Однако практичные немцы идею оценили, тем более, что елка из перьев не осыпалась, то есть не доставляла лишних хлопот.

Плюс мода на перьевые елки помогала бороться с повальной вырубкой лесов.

О варварском истреблении природных богатств ради мимолетных праздников в конце XIX века заговорили и в России. Тогдашние эко-активисты считали вырубку хвойных лесов перед праздниками стихийным бедствием. В печати началась антиелочная кампания.

«Деды на маленьких внуков глядят, веселятся! И забывают, что это не ель под парчой огневою, – Труп уничтоженной ели, начавший слегка разрушаться!» – писал поэт Константин Случевский.

Многие рассматривали вопрос с экономической точки зрения. Так, Иван Гончаров писал: «А на ёлку не мешало бы и проклятие наложить! Ведь эти ёлки такая же пустая трата леса! Вот хоть бы в Петербурге примерно двадцать тысяч домов: положить на каждый дом по две ёлки: будет сорок тысяч ёлок, а в домах бывает по десяти, по двадцати квартир – Боже ж ты мой! Сколько будущих домов, судов, телег, саней, посуды и всего прочего погибает даром!»

Однако большой поддержки антиелочная кампания не получила, и перед каждым новым годом хвойные деревья вырубались в огромном количестве.

Между тем, в 1930 году американская компания ADDIS, производившая ершики для унитаза, выпустила свою новогоднюю елку: на прочном каркасе вместо перьев закрепили жесткую щетину – имитация хвои получилось удачной, и дерево стало выглядеть более естественно.

Такие елки понравились покупателям и пользовались популярностью около 30 лет.

А потом пришла мода нат алюминий. Серебристые елочки стали делать в Чикаго в 1958 году, они экспортировались во многие страны, в том числе в СССР. Увлечению «футуристическими» алюминиевыми ёлками способствовало освоение космоса, но в 1965 году интерес к искусственным новогодним красавицам резко угас: в США вышел мультфильм «Рождество Чарли Брауна», главный герой которого нашел истинный смысл новогодних торжеств в настоящей, живой елке.

Между тем, в декабре 1959 года в СССР были представлены синтетические елки, разработанные специалистами Загорского института игрушки. На экспозиции, развёрнутой в ленинградском Доме культуры имени Первой пятилетки, были показаны три деревца:

«Одна в кругу хоровода кукол в национальных костюмах народов РСФСР – 1,7 м, рядом – две елки по 90 сантиметров. Капроновая елка долговечна, она разборная, удобно укладывается в коробку, – писали газеты «Вперед» и «Ленинградское знамя». – Рождение искусственных елок не ограничивается временем года. Зимой и летом вырастая в цехе, они плотной стеной ограждают молодую поросль живых елок от пагубной вырубки».

О том, что пластик наносит вред природе не меньше, чем уничтожение живых лесов, тогда не задумывались. Главной проблемой советской искусственной елки в первые годы ее существования стало отсутствие характерного для настоящего дерева запаха. Пытались даже разрабатывать специальные аэрозоли, но успеха не добились.

Сегодня елки делают из картона, стекла, керамики, оптоволокна и других материалов. А одна из американских компаний предлагает голографические елки разных цветов.

Кстати, самой старой из сохранившихся искусственных елок сейчас 136 лет: ее купила одна британка в 1886 году всего за 6 пенсов.

К 2005 году елочка подорожала до 1 тысячи фунтов стерлингов. Она сделана из натуральной пальмовой древесины, высота ее – около 30 см. На подставке – традиционные рождественские картинки: херувимы, Дева Мария и Иисус Христос. Подлинность предмета впервые была засвидетельствована аукционным домом Christie's в Лондоне, а затем его занесли в Книгу рекордов Гиннесса и подтвердили, что елка действительно является самой старой известной искусственной елкой в мире.

Москва, Игорь Юров

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