Смог провисит над Южным Уралом до конца выходных

В пяти городах Челябинской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в регионе с 13 по 19 февраля.

В связи с этим в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке и Златоусте с 19 часов 13 февраля до 19 часов 19 февраля объявляется режим НМУ первой степени опасности.

Аналогичное предупреждение направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, ранее на этой неделе Росгидромет сообщил об ухудшении качества воздуха в Челябинске по итогам 2022 года: теперь уровень загрязнения атмосферы в областном центре оценивается как очень высокий.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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