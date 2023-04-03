Система мониторинга атмосферы в Челябинске основана на некорректной базе и провоцирует публичные конфликты

Причиной споров населения Челябинска с чиновниками о состоянии атмосферного воздуха стала серьезная ошибка, допущенная несколько ко лет назад. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экология вообще и, в первую очередь, состояние атмосферного воздуха стали триггером конфликта затянувшегося конфликта между горожанами и властями. Первые постоянно жалуются на смог, ухудшающий их здоровье, вторые с неменьшим упорством заявляют, что никаких нарушений не зафиксировано. Как итог – растет социальная напряженность.

«Тема адекватности методов и технологий оценки текущего состояния окружающей среды в Челябинске (в частности, загрязнений атмосферного воздуха) традиционно выпадала из серьезного научного и экспертного анализа и настоятельно требует своего рассмотрения, так как выясняется, что единого мнения здесь нет даже у профильных ведомств, – отмечает Сергей Гордеев. – Набирающее силу резонансное и остро дискуссионное публичное обсуждение проблемного состояния воздушной среды в Челябинске было предопределено несколько лет тому назад при формальной постановке задач. Именно тогда за базу было принято заведомо приукрашенное и не соответствующее реальности «официально» зафиксированное экологическое состояние Челябинска (без учета десятков тысяч тонн выбросов и др.).

Хотя в действительности в Челябинске уже давно сформировалась сложная и во многом уникальная пространственная социо-эколого-экономическая проблема, требующая комплексного решения. Упрощенное восприятие проблем загрязнения воздушной среды, включая «фетишизацию» пока еще весьма ограниченного ведомственного мониторинга воздушной среды, презентуемого в качестве некого гаранта быстрого улучшения состояния атмосферного воздуха, только усугубляет текущую ситуацию».

По словам эксперта, процесс мониторинга осложняется неоднородным перечнем загрязняющих веществ, неравномерным распределением выбросов в пространстве, ограниченностью точек оценки; а также неравномерностью и цикличностью производства и, соответственно, выбросов.

Все это предопределяет риски искажения реальной картины загрязнения атмосферы в Челябинске, вопрос лишь в точности оценок характера и масштаба искажений.



«Сейчас появляются новые проблемы, – говорит Гордеев. – Гораздо более острым становится вопрос о корректности оценок действующего мониторинга концентрации выбросов загрязняющих веществ в Челябинске.

Фактически это узко специализированная система автоматической фиксации текущих значений ряда показателей в пунктах наблюдений и дальнейшего простого сопоставления их с предельно допустимыми нормами.

Эта функция важна при угрозах высокой концентрации (опасной для населения) загрязнений в периоды НМУ (неблагоприятных метеоусловий). Также система мониторинга создает первичную информационную базу о загрязнении городской атмосферы – но не более того.

По сути, на сегодня мы имеем – в качестве результата «экологического мониторинга» – поток малопонятных и плохо сопоставимых цифр, но у нас нет аргументированных ответов даже на простейшие ключевые вопросы. Кроме того, нет полноценной интеграции мониторинга состояния воздушной среды в практику управления территорией (с общепринятыми функциями анализа, постановки целей и контроля их выполнения).

В таком ограниченном и изолированном варианте деятельность системы мониторинга дает городу очень мало с точки зрения результативности управления, одновременно провоцируя бесплодные публичные конфликты и споры о «реальном» состоянии городской атмосферы.



При этом выверенная научно обоснованная и апробированная методология анализа и оценки для эффективного управления по данным экологического мониторинга у нас так и не сформирована (тем более – открытая и прозрачная для обеспечения доверия социума).



Здесь возникают две группы проблемных вопросов пока весьма далеких от решения. Первая связана с полнотой отражения характеристик и факторов загрязнения атмосферы в Челябинске (где в последнее время, развились новые источники загрязнений, в том числе от транспортных «пробок», а также вторичный перенос твердых загрязнений в запыленном городском пространстве); вторая – с корректностью использования информационной базы мониторинга в практике органов управления».





Эксперт считает, что оценка последствий загрязнения атмосферы требует измерения объемов поглощения все совокупности загрязняющих веществ сверх природного «фона» жителями Челябинска. Подобный подход уже довольно давно стал стандартом оценки радиоактивного загрязнения. Однако он мало изучен в аспекте городского мониторинга, хотя наиболее значим для социума и качества работы общественных институтов. А применяемые сейчас различные расчетные индексы или условные предельные ограничения концентрации (ПДК) весьма косвенно отражают возможные последствия загрязнения атмосферы.

Кроме того, в Челябинске уже отмеченные проблемы оценки усугубляются неоднородностью, многообразием загрязнений и несопоставимостью исходных данных в быстро меняющейся системе наблюдений. Здесь, при несоблюдении ключевого принципа сравнительно анализа, требующего «прочих равных условий», говорить о корректной оценке нереально.

«Набор несопоставимых цифр и показателей, а также неоднозначность аргументов при отсутствии прозрачного аналитического обоснования, предопределяют общественное недоверие к официальным оценкам экологической ситуации в Челябинске, – подчеркивает Гордеев. – Текущий итог пока следующий: на базе результатов мониторинга атмосферы в городе так и не появилась целостная аналитическая система, адекватно отражающая весь комплекс проблем состояния окружающей среды (существующие формальные отчеты тут однозначно не в счет).



Пока что полностью выпали из рассмотрения важные для атмосферы доверия в социуме междисциплинарные вопросы, связанные с корректностью и прозрачностью, оценок (далеко выходящие за границы сферы промышленной экологии). Вместе с тем, они станут ключевыми для ближайшего будущего Челябинска.

Желание быстро получить в узких ведомственных границах промышленной экологии «хорошую» аналитику лишь усугубляет недоверие к официальным оценкам. В текущей ситуации общее число «зашкаливающих» показаний неизбежно увеличивается, как при неоднозначной пространственной трансформации городской среды, так и при росте числа наблюдений. Игнорировать объективные и очевидные закономерности комплексного развития территорий, заменяя их изучение использованием «управленческих суррогатов», бесперспективно.



Продолжение сомнительной практики упрощенного поверхностного ознакомления населения с «погружением» масс населения в малопонятную и пугающую химическую терминологию (бензапирен, формальдегид и др.), без конкретных реальных выводов и действий, а как бы для информирования горожан, не добавляет доверия к перспективам территории (особенно когда такое «информирование населения» сопровождается сомнительными пояснениями о «нормальности» превышения предельных концентраций загрязнений в атмосфере Челябинске).

Недавняя публичная «находка» главой Челябинска «чудес» городского озеленения с ростом площади городских лесных массивов более чем в два десятка раз (в действительности существующего только на бумаге), безнадежно подрывает все остатки экологического доверия.

Сейчас проблему «экологического доверия» в Челябинске необходимо рассматривать практически «с нуля», с ее комплексного и критического осмысления».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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