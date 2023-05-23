Челябинцы обнаружили существенное расхождение в данных в государственной и общественной систем мониторинга воздуха

Челябинские общественники обнаружили расхождение в данных в единой государственной системе мониторинга и общественных датчиков о содержании в воздухе мелкодисперсной пыли и аэрозолей на РМ частицы.

Так, отмечают горожане, проанализировавшие показатели обеих систем, региональное министерство экологии публикует предупреждения о возможной дымке и запахе гари от лесных пожаров в соседних регионах. При этом государственная система мониторинга не фиксирует превышения по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, свидетельствующих о горении, но отмечает превышение по сероводороду, который не образуется от природных пожаров.

В минэкологии Челябинской области настаивают:

«В условиях лесного пожара горят органические вещества: древесина, мох, опавшие листья, сухие веточки, трава и т.д. В процессе ряда химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы (SO2), сероводород (H2S), формальдегид (НСНО) и летучие углеводороды, хотя и в малых количествах, но при этом дающих очень сильный химический запах. Состав выделяемых углеводородов по источникам следующий: бензол, толуол, ксилолы, бенз(а)пирен, метан».

«Дым и гарь на протяжении месяца накрывают Челябинск по ночам. Очень удобно списывать все на природные пожары, которые дымят в ночное время и натягивают дым в Челябинск при полном отсутствии ветра за сотни километров аж из Свердловской области, и наоборот, с появлением ветра рассеиваются», – комментируют авторы исследования, опубликованного в соцсетях.

Общественники отмечают: расхождение данных – не единичный случай. Только в мае зафиксировано 5 ночей, в которые данные государственной и общественной систем мониторинга разошлись.

Например, сегодня горожане жалуются на химический запах и запах гари, а единая система мониторинга показывает повышенное содержание диоксида серы и сероводорода.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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