Ученые объяснили, чем грозит Уралу глобальное потепление

Ученые объяснили, какими последствиями может обернуться для Урала глобальное потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 50 лет глобальная температура, по данным Центра Хэдли метеослужбы Соединенного Королевства, выросла на 0,8°. Скорость роста годовой температуры на Южном Урале за этот период составила 1,2° – 1,8°, что превосходит темпы потепления на земном шаре.

«Самой распространенной причиной глобального потепления считают увеличение концентрации углекислого и других парниковых газов в атмосфере, – отмечает и.о. заведующего кафедрой социальной работы и социологии экономического факультета Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Елена Павленко. – Виной тому считают хозяйственную деятельность человека, главным образом, традиционную электроэнергетику, основанную на использовании ископаемого топлива, при сжигании которого в атмосферу поступает большое количество углекислого газа».

Другая группа исследователей считает, что не стоит возлагать ответственность за столь масштабные изменения в природе Земли исключительно на человека. В прошлые геологические эпохи, при отсутствии человека и его хозяйственной деятельности, в атмосфере наблюдались не менее значительные колебания концентрации углекислого газа, и на Земле происходили ещё более драматичные изменения климата, чем сейчас. Например, три миллиона лет назад температура воздуха на планете была на 2°– 3° выше, а уровень Мирового океана – 16 метров выше, чем в наши дни.

Третья группах ученых заявляет, что природные и антропогенные факторы в настоящее время действуют совместно, усиливая или ослабляя друг друга в разные периоды. Научные споры относительно причин потепления климата продолжаются.

«Интересно, что потепление климата, названное глобальным, не проявляется повсеместно. В высоких широтах, например, на территории России, мы видим отчетливый рост температуры; в экваториальных широтах она не изменилась, а в субтропиках отмечено слабое похолодание. Даже на территории небольшой Челябинской области есть региональные различия, – говорит Елена Павленко. – Есть и сезонные особенности. Максимальные скорости потепления отмечены в зимний период, в летние месяцы рост температуры значительно ниже, или температура колеблется около средних многолетних значений».

Наблюдаемые изменения климата влияют не только на природные процессы, но и заметно изменяют условия хозяйственной деятельности. Наиболее уязвимы в эпоху потепления – сельское и лесное хозяйство, водопользование. И тут главная задача – максимально адаптироваться к новым условиям.

«Потепление климата обычно рассматривают в негативном контексте. При этом можно отметить и ряд позитивных последствий, которые могут укрепить экономическую и продовольственную безопасность региона», – отмечает эксперт.

В Челябинской области ощутимо, в среднем на две недели, сократилась продолжительность зимы и отопительного сезона, выросла среднесуточная температура отопительного периода, что дает существенную экономию топлива. Увеличилась в регионе продолжительность вегетационного и безморозного периода, что позволяет улучшить вызревание сельскохозяйственных культур.

При этом есть риск потери урожаев за счет учащения засух и повреждения растений в условиях жаркой погоды. В южных районах, то есть в главной сельскохозяйственной зоне Челябинской области, в летний период наблюдается снижение осадков. Это может стать фактором, снижающим агроклиматический потенциал региона. В условиях сокращения увлажнения происходит обмеление водоемов и обеднение водных ресурсов.

Высокие температуры воздуха в сочетании с дефицитом осадков весной и летом, приводят к повышению пожароопасности. В Челябинской области за последние полвека в более чем половине случаев продолжительность периода фактической горимости в 1,5-2 раза превышала среднегодовые значения.

Дополнительным риском в условиях наблюдаемого потепления стал рост повторяемости опасных явлений погоды, которые наносят значительный ущерб экономике и населению. Например, в 2001 году в области было зарегистрировано 9 опасных явлений, а в последующие годы их число достигало 30-31.

Добавим, в России несколько лет назад была принята «Климатическая доктрина Российской Федерации» – документ, представляющий собой систему взглядов на цель, принципы, содержание и пути реализации единой государственной политики России внутри страны и на международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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