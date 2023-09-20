Суд освободил от субсидиарной ответственности почти всех экс-директоров «Уфалейникеля»

Апелляция отклонила решение Челябинского областного суда о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Уфалейникеля».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с иском о привлечении к субсидиарной ответственности возглавлявших завод в 2012-2017 годах топ-менеджеров и управляющей компании «Русникель» в суд обратился конкурсный управляющий проходящего процедуру банкротства завода. Он настаивал, что признаки неплатежеспособности появились у предприятия еще по итогам 2014 года, поэтому заявление о банкротстве руководство должно было подать самостоятельно до февраля 2015 года. Однако, как известно, это произошло по инициативе одного из кредиторов лишь в августе 2017 года.

Мало того, контролировавшие «Уфалейникель» лица успели заключить ряд сделок, явно противоречивших интересам предприятия и причинивших ему вред.

Челябинский областной арбитражный суд согласился с аргументами конкурсного управляющего и в мае этого года постановил привлечь к субсидиарной ответственности руководивших заводом в 2012-2017 годах директоров и «Русникель». Восемь фигурантов подали апелляции на это решение. Жалобы семерых из них Восемнадцатый апелляционный суд удовлетворил.

В апелляции сочли, что признаки неплатежеспособности появились у компании лишь по итогам 2016 года (в связи с кризисом на рынке никеля в 2015 году). Поэтому заявление о банкротстве необходимо было подать до 1 мая 2017 года. И хотя иск о признании предприятия банкротом один из кредиторов подал лишь в августе того же года, сведений о задолженности, образовавшейся в промежутке между 1 мая и 24 августа 2017 года, суду не предоставили. А потому нет оснований для привлечения к субсидиарной ответственности контролировавших должника лиц за неисполнение обязанности по обращению в суд с заявлением о признании завода банкротом.

Что касается спорных сделок, то, учитывая масштабы деятельности компании, суд счел, что они не могли нанести серьезный урон предприятию. Подкосил же его кризис 2015 года.

Единственной сделкой, вызвавшей претензии суда, стала передача займа в 35 миллионов американских долларов кипрской компании Geometal Enterprises Limited в 2014 году. Дело в том, что через полгода Иван Чехлань и Михаил Гладких, руководившие управлявшим в 2012-2015 годах заводом ООО «Хайметалс КДС», подписали с киприотами дополнительное соглашение о конвертации займа в рубли по курсу на момент подписания договора – 35,6 рубля за доллар. При этом доллар ко времени заключения допсоглашения стоил уже 69 рублей.

В результате завод потерял 1,16 миллиарда рублей. Эту сумму Чехлань и Гладких и должны теперь выплатить «Уфалейникелю». Судебное решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Напомним, ОАО «Уфалейникель» до середины 2010-х годов было градообразующим предприятием в Верхнем Уфалее. Однако весной 2017 года завод остановил работу. В течение нескольких месяцев были уволены порядка 2 тысяч человек. В августе 2017 года «Рост банк» подал в суд заявление о признании предприятия банкротом. В октябре того же года иск был удовлетворен. Между тем, город погрузился в длительный кризис, который не может преодолеть до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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