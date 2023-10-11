Власти Челябинска решили внести изменения в только что измененные правила застройки

Администрация Челябинска анонсировала публичные слушания по вопросу внесения изменений в только что измененные правила землепользования и застройки. Мероприятие назначено на 19 октября.

Как уже сообщал «Новый День», 29 августа Челябинская городская Дума утвердила проект новых правил землепользования и застройки города, вызвавший горячие споры среди горожан.

Напомним, противники новых правил обвиняли власти в желании с помощью продавливаемого чиновниками документа облегчить застройку Челябинского городского бора. В итоге ряд участников обсуждений предложили и вовсе отклонить проект до внесения необходимых правок. А потом провести новые слушания. Но мэрию такой сценарий явно не устроил.

ПЗиЗ оперативно внесли в Гордуму, депутаты их оперативно утвердили. И менее чем через полтора месяца власти заявили о необходимости внести коррективы.

«Вносимые изменения осуществляются в рамках гарантийных обязательств, т. к. касаются устранения технических ошибок, допущенных при подготовке проекта, и, как следствие, приведут к правильному оформлению документов в сфере градостроительства», – заявили чиновники.

Кроме того, предполагается внести дополнительный вид разрешенного использования земли в историческом центре – «обеспечение обороны и безопасности». Чиновники объясняют это необходимостью привести в соответствие документы на земельные участки под уже существующими объектами.

Вносятся корректировки и в высотной жилой застройки: они касаются дополнения разрешенных видов использования для образовательных объектов. Экспозиция проекта будет открыта с 16 октября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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