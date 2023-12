Ученые: женщин пустили в «мужские» профессии, мужчин в «женские» – нет

Женщины получили равный с мужчинами доступ в «мужские» профессии, а вот в «женских» профессиях мужчинам, по-прежнему, не рады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к обескураживающему выводу члены международной исследовательской группы пришли по итогам метаанализа работ, посвященных проблеме гендерной дискриминации при приеме на работу. Его результаты опубликованы в издании Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Ученые проанализировали 244 исследования, проведенных в течение последних 44 лет. В ходе них реальным работодателям рассылали резюме вымышленных соискателей и соискательниц с целью выяснить, мужчин или женщин готовы видеть на рабочем месте. В резюме все показатели претендента были одинаковы либо равноценны. За исключением одного – пола.

В общей сложности нескольким сотням работодателей отправили 361 тысячу 645 анкет. «В каждом исследовании подсчитывалось число положительных откликов (предложений работы или приглашений на интервью) отдельно для соискателей и соискательниц, – рассказывает издание «Элементы». – Такие данные позволяют оценить масштаб дискриминации при помощи стандартного количественного показателя – отношения шансов (OR) мужчин и женщин получить положительный отклик. Если OR больше 1, мужчины имеют больше шансов получить положительный отклик, чем женщины, а если OR меньше 1 – преимущество на стороне женщин».

В итоге среднее значение OR по всем исследованиям оказалось равным 0,91 (95% доверительный интервал: 0,86-0,97), с очень большим разбросом между выборками. Это означает, что даже если усреднить данные по всем профессиям и всем периодам, преимущества мужчин при приеме на работу выявить не удается. Более того, работодатели, скорее, благоволили женщинам.

Тогда профессии решили разделить на «мужские», «женские» и «нейтральные» в соответствии с укоренившимися стереотипами. Для этого четырех экспертов из разных стран попросили разнести профессиональные занятия по этим трем группам. Затем проанализировали статистические данные, определив профессии, где доля мужчин превышала 65%, как «мужские», и наоборот. Оба подхода дали близкие результаты. Так, к женским занятиям отнесли профессии секретаря, парикмахера, учителя начальной школы, социального работника и няни. Автомеханиками, плотниками, поварами, строителями, водителями грузовика чаще работают мужчины. Гендерно-нейтральными признали профессии «пекарь», «графический дизайнер», «лаборант», «бухгалтер», «учитель старших классов».

Каково же было удивление исследователей, когда они выяснили, что даже для «мужских» и «гендерно-нейтральных» занятий величина OR оказалась равно 0,97 (95% доверительный интервал: 0,91-1,03), а для женских – 0,75 (95% доверительный интервал:0,68-0,83). То есть оказалось, что даже в типично мужских профессиях работодатели не прочь видеть женщин. А вот на рабочих местах, где привыкли видеть представительниц «слабого» пола, мужчинам все еще не рады.

Исследователи вынуждены были признать, что, если 40 лет назад в мужских и гендерно-нейтральных профессиях значительная дискриминация женщин и имела место, то к настоящему времени она полностью сошла на нет. «Что касается женских профессий, то в них шансы мужчин получить положительный отклик на резюме были ниже, чем у женщин, в течение всего рассматриваемого периода, – отмечают «Элементы». – Никакой тенденции к снижению дискриминации мужчин в этих профессиях обнаружить не удалось».

Впрочем, авторы исследования допускают, что дискриминация женщин при приеме на работу снизилась не потому, что на пол соискателя перестали обращать внимание, а как раз наоборот: работодатели целенаправленно пытаются соответствовать существующим сейчас в странах Запада социальным нормам и уделяют больше внимания заявлениям претенденток.

К тому же, даже если женщин готовы принимать на работу, ранее свойственную мужчинам, это еще не значит, что у них будут равные шансы при продвижении по службе или определении заработной платы.

Челябинск, Виктор Елисеев

