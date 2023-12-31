Засекречено: трагедии в Магнитогорске исполнилось 5 лет

Сегодня исполнилось 5 лет магнитогорской трагедии.

История

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра по местному времени 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

В обрушившихся подъездах располагалось 104 квартиры (их обитателей, оставшихся в живых, переселили. В другие дома переехали и жители 159 квартир из подъездов, признанных непригодными для жилья. Остальные остались на прежнем месте).

На следующий день, 1 января 2019 года, на той же улице Карла Маркса раздалось несколько взрывов подряд, а потом вспыхнула маршрутка, несущаяся по улице. Власти связь между двумя событиями опровергли.

Однако в Магнитогорск направили усиленную следственную группу из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России. В город прилетел руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Начались массовые проверки мигрантов: в первую очередь, в поле зрения правоохранительных органов попали рыночные торговцы и водители маршруток.

Через несколько месяцев руководитель управления МВД по Челябинску Борис Миронов связал события в Магнитогорске и миграцию: «Служба участковых работает каждый день, и, самое главное, это подготовка к саммиту ШОС и БРИКС, учитывая те аспекты, которые мы имели в городе Магнитогорске в декабре перед Новым годом, которые вскрыли те факты работы миграции», – сказал он, не уточнив, что это за факты и аспекты. Однако официальной причиной трагедии назвали взрыв бытового газа. В конце 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова озвучил эту версию как единственно возможную.

О взрыве газа говорил и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Однако правоохранительные органы итоги расследования до сих пор не озвучили. И на все запросы отвечают, что документы засекречены. Почему, если был просто взрыв газа, не поясняют.

Уроки

В течение нескольких месяцев после трагедии власти муссировали тему безопасности газового оборудования и развивали бурную деятельность. Так, обслуживать внутридомовые и внутриквартирные сети разрешили только тем компаниям, что включены в специальный реестр. Жильцов обязали заключить с ними договоры, угрожая отказникам штрафами, а сами компании должны были до 1 марта 2019 года проверить все многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами. Сразу стало ясно, что это поручение невыполнимо.

В январе 2019 года, когда были даны эти поручения, в Челябинской области газ использовали для приготовления пищи в более чем 15 тысячах многоквартирных домов (около 720 тысяч квартир). Только в областном центре было более 3,5 тысяч таких зданий, плюс около 24 тысяч квартир было оборудовано газовыми водонагревателями. Поверить такое количество за полтора месяца невозможно физически.

Корреспонденты РИА «Новый День» тогда посчитали: если все южноуральцы неожиданно станут сознательными, а к проверке подключатся все организации, включенные в реестр обслуживающих ВДГО и ВКГО (на тот момент 28), поделят газифицированные квартиры поровну, вести эту работу будут круглосуточно, а в квартиры будут попадать с помощью телепортации (то есть не тратить время на перемещение между объектами), то получится, что в среднем одна компания должна проверять по 24 квартиры в час, иными словами тратить на обследование оборудования и заполнение документов не более 2,5 минут.

Проверки, конечно, начались, и к 1 марта, разумеется, всех проверить не успели, а потом все тихо сошло на нет. И сейчас многие южноуральцы по-прежнему живут без договоров с обслуживающими газовое оборудование компаниями. То есть их внутриквартирные сети никто не проверяет.

Аналогичная история и с вентиляцией: по закону, ее в газифицированных домах должны проверять 4 раза в год (чистить шахты обязана управляющая компания, никакой дополнительной оплаты с жильцов не взимается).

Уже в апреле 2019 года стали появляться сообщения о том, что управляющие компании это требование игнорируют.

А один из корреспондентов РИА «Новый День» полгода добивался от своей УК, чтобы в его подъезде прочистили вентиляционную шахту. Сейчас, как утверждают многие южноуральцы, вентиляцию у них проверяют в лучшем случае один раз в год.

Память

В 2019 году траурные мероприятия в память о погибших были организованы в Челябинске и Магнитогорске, куда специально для этого приехал губернатор Алексей Текслер. В 2021 и 2022 годах в областном центре никаких акций не проводилось, не планируется ничего и сегодня.

В Магнитогорской епархии совершили панихиду по погибшим.

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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