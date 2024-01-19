Региональные власти отказались возвращать маршрутки в Копейск

В правительстве Челябинской области не рассматривают возможности вернуть в Копейске маршруты, действующие по нерегулируемому тарифу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, вступившая в действие с 1 января текущего года маршрутная сеть не будет меняться в течение ближайшего полугода.

Напомним, с началом 2024 года в Копейске стартовала транспортная реформа: в схему внесли изменения, отказавшись от маршрутов, работавших по нерегулируемому тарифу. В итоге общее число маршрутов сократилось с 36 до 19 (хотя в ноябре прошлого года обещали оставить 21). И уже в первые дни нового года социальные сети переполнили возмущенные комментарии копейчан, замерзающих в ожидании транспорта.

10 января в мэрии заявили, что взяли на контроль соблюдение расписания движения автобусов. Но, по словам копейчан, ситуация от этого существенно не изменилась: автобусы все еще переполнены пассажирами, графики поездок срываются. Как оказалось, в МУП КПА, получившем большую часть маршрутов (15 из 19), попросту не хватает водителей: кампанию по привлечению новых сотрудников, по сути, начали только в январе, когда маршрутки с копейских дорог уже исчезли.

А на этой неделе жительница Копейска рассказала, что ее сын, ученик школы №9, в ожидании автобуса получил обморожение.

В итоге жители Копейска, ранее крайне нелицеприятно отзывавшиеся о работе маршруток, начали требовать вернуть их к работе. Но областные чиновники не планируют отступать от запущенного сценария.

«В различных пабликах муссируется информация, что так называемые в народе «маршрутки» (автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу) скоро вернутся обратно. Таких планов у заказчика перевозок нет, – заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. – Маршрутная сеть на данный момент устоявшаяся и в ближайшие полгода глобальным изменениям не подлежит. А вот что планируется сделать в ближайший месяц, так это усилить работу уже действующих маршрутов, сократить на них интервалы движения. Перевозчики планируют принять на работу еще до 20 водителей, а также закупить 9 дополнительных автобусов».

С другой стороны дорожники практически завершили расчистку ключевых магистральных улиц, что благоприятно скажется на соблюдении автобусами установленных расписаний, заверяют чиновники. Однако пока копейчане замечают, что снег, счищенный с дорог, зачастую сваливается на остановках общественого транспорта (например, на остановке «4-й участок»), и для того, чтобы выйти из автобуса или сесть на него, пассажирами приходится преодолевать настоящую полосу препятствий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube