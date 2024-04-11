«Разворот» Текслера? Южноуральский губернатор заявил о необходимости ужесточения миграционной политики

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер решил сыграть в «ястреба» на поле миграционной политики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, власти региона намерены ужесточить подход к миграционной политике. Об этом глава Южного Урала Алексей Текслер заявил вчера, 10 апреля, в ходе совещания с руководителями муниципальных образований.

«Мы будем эту работу ужесточать по всем направлениям: и по патентной работе, и по программе переселения соотечественников. Будем увеличивать количество требований, – объявил чиновник. – Я могу заранее озвучить, по этой программе смогут к нам приезжать только те, у кого есть высшее образование, чтобы резко сократить поток людей. Раньше у нас в квалификационном требовании было просто наличие школьного образования. Будем в этом смысле ужесточать правила и порядки. И глав муниципалитетов, и наши силовые структуры прошу работать в этом направлении».

Интересно, что ранее власти Челябинской области не были склонны к жесткой риторике на тему миграционной политики. Так, в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, утвержденной в 2018 году, чиновники, не стесняясь, заявляли, что все надежды в демографическом плане возлагают на мигрантов (при устойчивой тенденции к превышению смертности над рождаемостью среди коренных южноуральцев).

Ничего не изменилось и при действующем губернаторе – Алексее Текслере. Так, в ноябре 2021 года власти региона по итогам электронного аукциона заключили с ИД «Гранада Пресс» контракт стоимостью более 14 миллионов рублей на информационное сопровождение программы «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Подготовленные в рамках контракта материалы должно были быть ориентированы на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана (именно русскоязычных, не русских, подчеркивали в управлении по труду и занятости населения Челябинской области, являвшемся заказчиком госзакупки). При этом чиновники ведомства с гордостью отмечали, что, если раньше на пиар программы тратили порядка миллиона рублей в год, на этот раз объемы финансирования оказались на полтора порядка больше.

Стремление привлечь мигрантов в управлении объяснили чрезмерной дороговизной подготовки специалистов в самой России. Так, по словам занимавшего тогда кресло начальника управления Владислава Смирнова, из опыта общения на всевозможных конференциях и форумах он сделал вывод, что на подготовку одного специалиста в России тратится порядка миллиона рублей (от рождения ребенка до его выпуска в качестве обладателя какой-либо профессии). Благодаря же рекламной кампании среди гастарбайтеров, уже в 2022 году ведомство намеревалось привлечь в регион сразу 3,5-4 тысяч человек из бывших республик Средней Азии, две трети из которых якобы сразу же «вольются в экономику».

Впрочем, по данным Челябинскстата, в регион и без всякой рекламы приезжало достаточно много мигрантов из бывших республик Советского Союза. Так, в том же 2021 году только за первые три квартала в Челябинскую области приехали 8,3 тысячи граждан из республик СНГ, и 4,5 тысячи остались. В 2022 году миграционный прирост из стран – членов СНГ составил 2,4 тысячи человек (в основном, за счет граждан Таджикистана – из 6,5 тысяч приехавших за год остались 3,7 тысячи). В 2023 году, по предварительным оценкам, прирост оценивают в 5,2 тысячи выходцев из стран СНГ (+3,9 тысячи – из Таджикистана).

Тогда же, в конце 2021 года, власти Челябинской области вместе с представителями ГУ МВД открыли в Ленинском районе областного центра двухэтажный многофункциональный центр для мигрантов. А в начале 2022 года объявили о строительстве аналогичного комплекса на северо-западе Челябинска (стоимость контракта на выполнение работ превысила четверть миллиарда рублей). Правда, в 2023 году здание на Университетской Набережной передали под Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО.

Впрочем, в остальном власти продолжали сохранять режим максимального благоприятствования иностранцам. Как бы к этому ни относились жители Челябинской области. Неудивительно, что 2023 год ознаменовался громким скандалом, связанным с противостоянием жителей пригорода Челябинска и приезжих. Началось все со сноса Каширинского рынка в областном центре. Эту территорию отдали под застройку, а торговцам предложили переехать на рынок «Караван» в Сосновском районе, но там все сразу не заладилось.

Соседство не понравилось жителям микрорайона «Парковый Премиум». Разгорелся конфликт, торговцы перекрыли дорогу, ведущую в жилой массив, в дело вмешался следственный комитет.

Тогда рынку предложили другое место – в Кременкуле (также Сосновский район). Но и обитатели этого поселка новым соседям оказались не рады. Кременкульцам не понравилось, что решение было принято без учета их мнения, что территория вплотную прилегает к жилым домам, что для стоянки фур вырубили 8 гектаров леса и так далее. К ситуации снова пришлось подключаться Следственному комитету. 19 сентября прошлого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Однако районную администрацию это не смутило. По словам жителей, во время встречи с главой района Евгением Вагановым чиновник заявил: «Рынку быть, уже все решено». Работу рынка заморозили лишь после очередного вмешательства руководства СКР и отстранения от работы руководителя регионального следственного управления.

Параллельно этому Челябинская область засветилась еще в двух историях с участием мигрантов. Так, в феврале 2023 года у образовательного центра №5 в Челябинске произошла массовая драка между русскими подростками и их сверстниками из Таджикистана. Причем первоначально все попытались представить как «выходку» полумифических «русских скинхедов». А в апреле у ТРК «Космос» группа мигрантов жестоко убила 17-летнего челябинца.

Реакция на все эти истории со стороны местных чиновников была более чем прохладная и никаких заявлений о необходимости ужесточить или хоть как-то скорректировать миграционную политику власти не делали.

И вот теперь губернатор Челябинской области Алексей Текслер продемонстрировал очередной «разворот». Почти сразу после того, как о необходимости кардинально обновить подходы к миграционной политике заявил президент России Владимир Путин. Южноуральскому чиновнику понадобилось для реакции всего 8 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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