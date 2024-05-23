В Челябинске состоится решающее заседание суда о судьбе земельного участка на границе с городским бором

Челябинцы ждут вердикта суда о судьбе земельного участка, который планирует «освоить» депутат регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 24 мая, Арбитражный суд Челябинской области намерен рассмотреть иск региональной прокуратуры к мэрии Челябинска и ООО «Абсолют» (один из учредителей – председатель комитета по социальной политике областного парламента Сергей Буяков). Надзорное ведомство требует признать незаконным решение городских властей о выделении компании депутата земельного участка, входившего некогда в состав Челябинского бора.

Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (принадлежит в равных долях Сергею Буякову и Марату Бикбулатову) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. А в 2023 году вопросы к действиям чиновников мэрии, связанным с выделением участков на территории городского бора, появились и у Следственного комитета (впрочем, следователи не подтвердили, что речь именно об этом участке).

Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре прошлого года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс». Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Рассмотрение иска областной арбитраж начал в конце ноября 2023 года. А в декабре прокуратура запретила ООО «Абсолют» проведение строительных работ по возведению на участке нежилого здания.

Судебные заседания несколько раз переносились. Но велика вероятность, что хотя бы промежуточную точку в споре поставят завтра. «Так как подготовка дела к рассмотрению длится почти полгода, ожидаем, что суд на заседании 24 мая 2024 рассмотрит исковое заявление по существу и вынесет решение», – отмечают городские активисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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