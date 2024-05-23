Число южноуральцев с подозрением на энцефалит выросло почти вдвое

В Челябинской области на треть выросло число пострадавших от нападения клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным мониторинга на 17 мая в медицинские учреждения региона обратились 3 тысячи 962 человека, пострадавших от присасывания клеща, в том числе 1 тысяча 41 ребенок. Случаи зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области.

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 26 человек.

Отметим, на 13 мая текущего года всего обращений было зарегистрировано 2 тысячи 844, из них 789 – дети. Подозрение на энцефалит было у 14 человек.

Чтобы обезопасить себя от клещей, южноуральцам рекомендуют при посещении природных очагов (садовых участков, парков, скверов, кладбищ) использовать одежду, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. «При выезде в природный очаг не забывайте проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей», – напоминают в Роспотребнадзоре.

В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться за медицинской помощью (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт).

Исследования клеща на наличие возбудителей для определения необходимости введения противоклещевого иммуноглобулина не привитым, а также антибиотиков для профилактики других клещевых инфекций можно провести в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», ООО «Инвитро», ООО Прогрессивные медицинские технологии».

Челябинск, Виктор Елисеев

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