Минфин России заявил о поисках новых собственников для конфискованных активов

Министр финансов России заявил, что государство не планирует самостоятельно управлять «Макфой» и другими компаниями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», национализированные по требованию Генпрокуратуры компании будут вновь приватизированы. Об этом заявил на проходящем в Санкт-Петербурге ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов.

Чиновник высказался об этом в ходе обсуждения нюансов перехода акций «Макфы» и Соликамского магниевого завода государству.

«Да, эти активы находятся в казне, переданы в казну, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять, нам не нужна такая система», – подчеркнул глава минфина.

По всей видимости, аналогичное будущее ждет и другие предприятия Южного Урала, национализированные в этом году. По крайней мере, те, что не имеют отношения к ОПК.

Напомним, весной 2024 года суды в Челябинске рассмотрели несколько исков Генеральной прокуратуры, в ходе которых было принято решение о передаче в собственность государства предприятий, принадлежавших ранее предпринимателям Юрию Антипову (в том числе ЧЭМК), Александру Аристову (группа «Ариант», в том числе один из лидеров винной отрасли в России – компания «Кубань-Вино»), а также бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его партнерам (группа «Макфа»).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube