Первая удача: на ПМЭФ-2024 Челябинская область подписала договор с Wildberries

Власти Челябинской области на ПМЭФ договорились о сотрудничестве с маркетплейсом Wildberries. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«С Татьяной Бакальчук (генеральный директор маркетплейса. – прим. РИА Новый День) договорились о строительстве у нас крупного логистического комплекса, – рассказал глава Южного Урала. – Будут и другие интересные совместные проекты».

По словам соосновательницы Wildberries, первую очередь комплекса планируют запустить уже в конце этого года, а полностью реализовать проект рассчитывают в 2027 году. Инвестиции в строительство оцениваются в 9 миллиардов рублей. Появление логистического центра поможет трудоустроить 9 тысяч человек.

Тему «других интересных совместных проектов» спикеры не слишком прояснили. Алексей Текслер лишь упомянул, что предпринимательница активно продвигает креативные индустрии и занимается помощью малому бизнесу. А г-жа Бакальчук пообещала приехать на Южный Урал покататься на горных лыжах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему строительства логистического центра компании в Челябинской области уже поднимали в 2020 году. Строить собирались в Миассе, однако жители города выступили категорически против. Несмотря на позицию горожан, земельный участок под реализацию выделили. Но прокуратура Миасса инициировала по этому поводу проверку, в городе началась чехарда с мэрами. В итоге на идее поставили крест.

Интересно, что и тогда власти обещали увеличение рабочих мест по итогам строительства, но энтузиазма среди местных жителей это не вызвало. Дело в том, что заработная плата на таких объектах маркетплейса невысока, а условия работы далеки от идеальных. Бывали случаи, что в центрах не было даже туалетов. Так что работали там, в основном, мигранты.

Не добавляет очков компании и история с масштабным пожаром, уничтожившим в январе этого года крупный склад маркетплейса под Санкт-Петербургом.

И все-таки перспектива появления в регионе, по сути, большого склада, вызвала воодушевление в южноуральском правительстве. И неудивительно.

Так или иначе, это первое соглашение, заключенное на ПМЭФ-2024 между Челябинской областью и федеральным игроком.

До этого губернатор Алексей Текслер успел подписать договоры с АО «Птицефабрики Челябинская» (Копейск), ООО Проектная компания «Аджигардак» (Челябинск). И не совсем понятно, зачем для этого нужно было ехать в Санкт-Петербург.

Несколько выправить ситуацию могло подписание соглашения с главой ГТЛК Евгением Дитрихом о развитии ТЛК «Южноуральский». Однако появление в Свердловской области «Сухого порта», представленного на ПМЭФ-2024 вчера, 6 июня, главой региона Евгением Куйвашевым, в очередной раз ставит под вопрос саму целесообразность существования такого же «сухого порта» в Челябинской области.

Так что подписание соглашения с Wildberries можно назвать настоящей удачей для южноуральских чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube