Без обещаний и идей: южноуральский губернатор выступил с обращением к местным элитам

Губернатор Челябинской области не стал делиться планами на следующие пять лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состоявшееся сегодня, 13 июня, традиционное ежегодное обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к региональному парламенту должно было подвести итог пятилетнего правления главы Южного Урала и обозначить перспективу дальнейшего развития региона. Этого от первого лица области ждали как эксперты, так и жители.

С первой частью чиновник более или менее справился. А вот раскрывал свои планы на следующее пятилетие не слишком охотно. Ограничившись, в основном, лозунгами, слишком общими, чтобы увидеть за ними сколь-нибудь конкретное содержание.

Принимали выступление губернатора тоже весьма сдержанно. Возможно, это было связано с изнуряющей жарой, возможно, с тем, что обязанности многих высокопоставленных чиновников областного ранга истекут после губернаторских выборов, назначенных на сентябрь текущего года.

Начал свое обращение Алексей Текслер с вопроса поддержки участников СВО. И это была самая легкая часть речи губернатора: регион еще с советских времен был в значительной степени включен в контур ОПК. Но если в начале истории «новой России» это лежало на области тяжким грузом, то теперь, с ростом внимания со стороны государства, наоборот, стало серьезным стимулом экономического развития. К тому же значительная часть предприятия ОПК Южного Урала находится в составе или под управлением госкорпораций, так что решают они свои проблемы, не прибегая к помощи региональных властей. Но ничто не мешает областным чиновникам ставить их достижения себе в заслугу.

Впрочем, именно в этом блоке прозвучала одна из немногих инициатив губернатора, предложившего увеличить размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны на 35% – до 305 тысяч рублей.

Следующий блок обращения касался социальной инфраструктуры Челябинской области. Ему г-н Текслер уделил не слишком много времени, коротенько рассказав о том, сколько клиник, школ, детских садов и учреждений культуры построили и отремонтировали за минувшие пять лет. На проблемах сферы (например, недостатке медиков, из-за которого новопостроенные ФАПы вполне могут стоять невостребованными) чиновник останавливаться не стал. Зато напомнил, что с этого года молодые педагоги в регионе начнут получать региональную стимулирующую выплату, которая будет осуществляться в течение трех лет с момента их трудоустройства. Но и здесь не прозвучало слов о нехватке кадров.

Интересно, что примерно столько же внимания, как всей социалке, в отчете было уделено транспортной проблематике. И неудивительно. Здесь действующей губернаторской команде, действительно, есть чем похвастаться. После многолетних обсуждений, именно при Алексее Текслере началась долгожданная реформа системы пассажирских перевозок в Челябинске и агломерации. Чуть позже подвижной состав начали приобретать и для других муниципалитетов. В итоге за прошедшие пять лет с учетом этого года по области будет приобретено: 335 трамваев, 184 троллейбуса и 767 автобусов.

К тому же, во многом благодаря полученной концессии на обеспечение работы троллейбусных перевозок в Челябинске, в областном центре появился собственный завод по производству троллейбусов и электробусов (на базе сменившего собственника ЧТПЗ). До конца этого года планируется полностью обновить троллейбусный парк Челябинска и Миасса. А в ближайшие годы – запустить электробусы собственного производства в Магнитогорске.

Впрочем, есть в этой большой бочке меда немаленькая ложка дегтя, связанная с транспортной «революцией» в Копейске. Напомним, с начала текущего года в городе все маршруты перевели на регулируемый тариф, после чего большая часть частных перевозчиков осталась без работы. Оказавшееся же в положении фактического монополиста муниципальное предприятие до сих пор не может организовать нормальное обслуживание всех полученных им маршрутов. В итоге многочисленные поселки Копейска зачастую испытывают серьезные проблемы с транспортной доступностью, и добраться из Копейска в Челябинск бывает проще, чем из одной точки в другую внутри самого Копейска.

Еще серьезнее ситуация с экологией региона, и прежде всего Челябинска. Хотя губернатору, судя по всему, так не кажется. Больше всего чиновник гордится серьезным снижением объемов вредных выбросов в областном центре. По оценкам областных властей, с начала действия федеральной программы «Чистый воздух» снижение составило 43%.

Правда, основной вклад в улучшение ситуации внесли закрытие и рекультивация городской свалки, располагавшейся в центре мегаполиса. Впрочем, вряд ли это заслуга действующего губернатора. Закрыли объект еще в 2018 году. Проект его рекультивации появился тоже до прихода Алексея Текслера. А вот добиться существенных изменений в работе промышленных предприятий региональные власти так и не смогли, несмотря на подписанные со всеми крупными компаниями соглашения.

Зато не мог губернатор не похвастаться историческим рекордом, достигнутым в прошлом году строительной отраслью – 2,1 миллиона квадратных метров. Впрочем, уже в этом году сфера демонстрирует не менее впечатляющее падение: по итогам первых четырех месяцев темпы ввода жилья в регионе сократились более чем на 20%, а в Челябинске – почти вдвое.

Конечно, есть у региона неоспоримые экономические успехи за минувшее пятилетие. Хотя причина – в изменении экономической ситуации в стране, связанном с международными санкциями и СВО. Так, или иначе, события последних двух лет дали дополнительный импульс южноуральским предприятиям, а валовый региональный продукт увеличился с 1,5 до 2 с половиной триллионов рублей. Выросла и заработная плата южноуральцев – на 36,6% за вычетом инфляции. И, в первую очередь, тоже благодаря промышленным предприятиям, в частности, ВПК.

Видимо, и губернатор понимает, что влиять на деятельность промышленных гигантов региональные власти не в состоянии. А потому инициативы в экономической отрасли ограничивает агропромышленным комплексом, где предложил обнулить единый сельскохозяйственный налог для всех производителей на следующие пять лет, и малым и средним бизнесом, выступив с инициативой сохранить все действовавшие льготы – также на пять лет. На них же рассчитано и увеличение капитала регионального фонда промышленных инвестиций на 300 миллионов рублей.

И это практически все инициативы «на будущее», озвученные губернатором сегодня.

Не считая весьма странного предложения, которое можно увязать со скандальным выступлением сенатора от региона Маргариты Павловой, вызвавшей в прошлом году критику своими рассуждениями о том, что женщинам нужно рожать как можно раньше (а они предпочитают учиться в вузах). По горячим следам выступления парламентарий поспешила оправдаться, заявив, что она ни в коем случае не выступает против получения женщинами высшего образования, а лишь хотела подчеркнуть, что главное для них – дети, а не карьера.

И вот теперь Алексей Текслер выступает с неоднозначной инициативой по «созданию условий для повышения рождаемости среди молодежи». Глава региона предложил «поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах». В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей, отметил он. Речь, в частности, идет об учреждении регионального студенческого (семейного) капитала для семей, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО. А также создании при вузах ясельных групп и детских комнат ребенка. А еще им должны оказывать «помощь в учебе», но губернатор не стал уточнять, какую именно.

Вот, собственно, и все инициативы, представленные в сегодняшнем выступлении губернатором. Громких проектов он, как и в прошлом году, не предложил, лишь вскользь упомянув строительство метротрама, межуниверситетского кампуса и детского хирургического комплекса в Челябинске. А также нового терминала аэропорта в Магнитогорске. Отметим, что непосредственно Алексею Текслеру принадлежит только идея метротрама. Остальные проекты появились еще при Борисе Дубровском. Инициатива по магнитогорскому аэропорту – также, скорее, внутренняя история второго по величине города области.

На фоне столь незначительного количества инициатив маловдохновляюще выглядит озвученная губернатором цель на следующие пять лет – «сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей».

И даже перечисленные им девять приоритетов, охватывающих буквально все стороны общественной и экономической жизни, не снимают ощущения очередного выступления «за все хорошее и против всего плохого». Без конкретики и внятного содержания. Неплохо для предвыборного лозунга. Но от главы региона южноуральцы наверняка ожидали большего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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