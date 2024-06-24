На Южном Урале растет продовольственная инфляция

В Челябинской области ускорился рост цен на продовольствие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, в мае текущего года годовая инфляция в регионе снизилась до 7,21% после 7,45% в апреле.

При этом цены на продовольственные товары в годовом сопоставлении выросли на 8,53% после 7,68% в апреле.

«Весной этого года сократился объем поставок нового урожая овощей, в том числе из-за рубежа. В результате в мае ускорился годовой рост цен на помидоры и огурцы, а картофель стал стоить дороже, чем год назад. Кроме того, возросли издержки на доставку импортных фруктов, что привело к ускорению годового роста цен на яблоки и груши», – комментируют представители ЦБ.

У производителей и переработчиков молока увеличились затраты на оборудование и технику, упаковочные материалы, логистику и оплату труда. Это привело к тому, что молочная продукция в мае в годовом сопоставлении подорожала сильнее, чем в предыдущем месяце.

А вот цены на непродовольственные товары росли медленнее, чем в апреле (4,19% против 4,47%).

Основной вклад в замедление внесла динамика цен на моторное топливо. В мае прошлого года бензин заметно подорожал в связи с ростом спроса на него из-за ожидаемого снижения компенсаций производителям по демпферному механизму. В мае текущего года повышенного спроса на топливо не наблюдалось. Как следствие, рост цен на автомобильный бензин в годовом выражении замедлился.

Из-за эффекта высокой базы прошлого года замедлился и годовой рост цен на автомобильные шины. В мае 2023 года в условиях ограниченного предложения и повышенного спроса производители и поставщики активнее переносили возросшие издержки в конечные цены. В мае этого года рост цен сдерживался увеличившимся предложением шин.

Быстрее всего в мае дорожали услуги, хотя и здесь рост цен оказался ниже, чем в апреле – +9,13% против +10,67% месяц назад.

В мае 2023 года наблюдалось восстановление спроса на внутренний туризм при ограниченном количестве доступных авиарейсов. В мае текущего года рост спроса был более сдержанным, а полетные программы значительно шире. В результате в годовом сопоставлении замедлился рост цен на перелеты и отдых на Черном море.

Следует отметить, что в Уральском федеральном округе (УрФО) инфляция была выше, чем в Челябинской области, и составила 7,39%. В целом по России цены росли еще быстрее. Годовая инфляция в стране возросла до 8,30% (в апреле – 7,84%).

«Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле», – отметили представители главного финансового регулятора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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