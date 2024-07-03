Вода в озере Тургояк оказалась опасной для купающихся

Вода в озере Тургояк оказалась непригодной для купания: по данным Роспотребнадзора, ее качество в зоне городского пляжа не отвечает требованиям санитарного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрос о качестве воды сделала член Общественной палаты Миасса Татьяна Якимова. Пробы, взятые специалистами, а не соответствовали нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор направил в администрацию Миасского городского округа письмо с требованием принять необходимые меры. О результатах исследования также сообщили в региональное минэкологии.

В ведомстве добавили, что использовать озеро в рекреационных целях можно только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Такой документ в 2024 году был выдан лишь одной организации – ООО «Санаторий Жемчужина Урала». Другие организации за заключением не обращались.

Получается, что купаться в Тургояке нельзя не только в районе городского пляжа, но и на территории всех баз отдыха, отелей и детских лагерей, не говоря уже о диких пляжах.

Напомним, что Тургояк считался одним из самых чистых озер региона, но еще лет 15 назад специалисты заговорили о проблеме антропогенной нагрузки: уже тогда она превышает положенную в несколько сот раз. По словам ученых, для самоочищения водоема от человеческих загрязнений на одного отдыхающего необходимо порядка 200 метров водной глади. Но еще в 2013 году только из расчета посетителей городского пляжа (до 12 тысяч человек в день) на одного отдыхающего приходилось всего 2,2 метра водной поверхности. А вокруг озера расположено более 400 баз отдыха плюс жилая застройка и масса пляжей.

Ежегодно на озере отдыхает более 1 млн человек. Власти региона обещали рассчитать антропогенную нагрузку на Тургояк еще в 2015 году. С тех пор об этом ничего не слышно. Зато местные жители и отдыхающие постоянно жалуются на проблемы с озером.

Так, в середине июня они обнаружили, что в Тургояк впадает какой-то грязный коричневый ручей. А еще через несколько дней памятник природы позеленел. А минэкологии привычно заявили, что это результат обильного цветения тополей и деревьев хвойных пород. При этом, еще в 2021 году в том же минэкологии заявляли, что подобные проблемы с озером возникли только в середине прошлого десятилетия. Получается: либо сосны до этого ни разу цвели, либо причина все-таки иная.

Миасс, Софья Артемьева

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