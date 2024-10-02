В Челябинске объявили новый этап в реализации проекта метротрамвая (ФОТО)

В Челябинске объявили новый этап в реализации проекта метротрамвая: подрядчик начинает непосредственное строительство линии «Север – Юг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главгосэкспертиза выдала положительное заключение на сооружение котлована для старта первого тоннелепроходческого комплекса на улице Овчинникова.

Длина котлована составит 63 метра, ширина – от 16 до 19 метров, максимальная глубина – 11 метров. В котловане установят 86 железобетонных свай: к этой работе подрядчик приступил накануне.

Буровая установка пробивает в земле отверстия глубиной 14 метров, в которые заливается бетон. Сваи должны располагаться вплотную друг к другу, образуя стены. На эту работу отводится около 3 месяцев. В начале 2025 года подрядчик должен смонтировать тоннелепроходческий комплекс и начать пробивать тоннели диаметром 6 метров.

На сегодняшний день госэкспертиза выдала положительные заключения на 4 этапа строительства из 20. Поэтому начинаются работы по подготовке второго стартового котлована на улице Косарева. Оттуда будет запущен другой тоннелепроходческий комплекс, который будет двигаться навстречу первому.

По словам подрядчиков, на улицах Овчинникова, Каслинской и Косарева будут расположены рамповые участки, где метро будет выходить на поверхность и стыковаться с трамвайными линиями. Остановочные пункты там будут наземными, а на площади Революции и у Торгового центра станции расположатся под землей на глубине 23,8 и 37,9 метров соответственно.

В целом протяженность линии «Север – Юг» должна составить 9,5 км и забрать около 15% пассажирского трафика между северо-западом, центром и железнодорожным вокзалом.

Эта часть проекта оценивается в 50 млрд рублей и должна быть реализована в 2026 году.

Также проект предусматривает строительство ветки «Запад – Восток», но о ней речи пока не идет.

Напомним, идея построить в Челябинске метро появилась в 1967 году, одобрили идею в 1976 году, непосредственно к реализации проекта приступили в 1992. Стройку то замораживали, то возобновляли, пока процесс не заглох окончательно.

С 2008 года средства на строительные работы выделял только городской бюджет.

С этого же времени велись споры, что лучше и дешевле: достроить метро или закопать. В обоих случаях речь шла о десятках, а то и сотнях млрд рублей.

В 2021 году было объявлено о решении превратить метро в метротрамвай, который позволит достичь «совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске на электротранспорте, создать альтернативу личному автомобилю и улучшить экологическую ситуацию», а заодно создать около 1,5 тысяч рабочих мест.

Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в городе планируют создать две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути. Потом срок ввода первой ветки в эксплуатацию перенесли на конец 2025 года, а затем – на 2026 год.

Челябинск, Оксана Азарова, фото Евгений Полак

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