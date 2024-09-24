Госэкспертиза выдала заключение на строительство стартового котлована первой линии челябинского метротрама

Госэкспертиза выдала положительное заключение на строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске (линия «Север-Юг», этап 1.6.2).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о сооружении и оснащении стартового котлована для щитовой проходки тоннелей на площадка №106, расположенной на улице Косарева.

Напомним, проект скоростного транспорта – метротрамвая губернатор Алексей Текслер презентовал в мае 2021 года. Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в Челябинске создадут две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого планировалось построить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей. Стоимость проекта 3 года назад составляла 46 млрд рублей.

Но озвученные планы сразу же вызывали сомнение. Скептики оказались правы:

в июне 2022 года первый заместитель главы федерального Минстроя Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года, то есть на год позже, чем планировалось ранее. Главного подрядчика нашли только в августе 2022 года. Проект к тому времени подорожал до 49,5 млрд рублей.

В октябре 2023 года тот же Ломакин сообщил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году. О начале о начале подготовительных работ заявили еще через месяц. Сроки этих работ были сорваны. И вот теперь только начнут рыть первый котлован на улице Косарева для первой линии.

Кстати, на метротрам будет возложена и функция бомбоубежища. Согласно проекту, на станции «Площадь революции» в случае необходимости смогут укрыться около 1,5 тыс человек, а на станции «Торговый центр» – около 700.

Челябинск, Светлана Намская

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