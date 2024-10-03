Антимонопольщики заявили о сговоре на торгах по организации школьного питания в Челябинской области

ФАС вскрыла сговор на рынке школьного питания в Челябинске и области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело о сговоре на торгах по организации питания в образовательных учреждениях региона.

В деле фигурируют челябинские компании АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание – ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два местных бизнесмена.

Заказчиками закупок были гимназии и школы в Челябинске и области. Им требовалось оказание услуг по организации горячего питания.

Признаки нарушения закона о защите конкуренции выявили при проведении 21 закупки на общую сумму более 81 миллиона рублей.

По предварительной информации, участвуя в 2022-2023 годах в торгах, коммерсанты договорились использовать две антиконкурентные модели. В ряде случаев участники заранее определяли компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем в качестве «единственного поставщика». На другие аукционы они подавали заявки, обеспечивая видимость конкуренции, но и здесь победитель был определен заранее.

В пользу подозрений антимонопольщиков говорит совпадение IP-адресов и свойств файлов заявок при совместном участии хозяйствующих субъектов в закупках, пересечение между сотрудниками организаций, использование одинаковых номеров телефонов и адресов электронной почты в заявлениях на выдачу электронных цифровых подписей.

Заседании комиссии назначено на 25 октября сего года.

Напомним, рынок школьного питания Южного Урала уже привлекал внимание антимонопольного ведомства. В конце 2023 года УФАС выявило сговор между комитетом по делам образования Челябинска и «Уральским комбинатом питания» по контрактам на организацию процесса в 106 школах на 2 миллиарда рублей. Судебные разбирательства по этому делу начались 3 месяца назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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