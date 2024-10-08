Первые пришли: два человека заявились на пост мэра Челябинска

В Челябинске появились первые претенденты на пост главы городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 октября документы в конкурсную комиссию принесли генеральный директор логистического центра Светлана Мячкова и арбитражный управляющий Максим Бакулин. Последний уже пытался занять мэрское кресло 5 лет назад. Тогда он выступал в роли первого замдиректора ООО «Право и Финансы» и предлагал для улучшения имиджа городской власти достроить метро и общественно-деловой центр «Крылья» на берегу реки Миасс.

Напомним, заявки принимаются до 17 октября.

Челябинск, Павел Зварзин

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