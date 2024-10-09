Экс-спикер Челябинской гордумы получил кресло в региональном парламенте

Экс-спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт стал депутатом регионального Законодательного собрания. В этом статусе его сегодня зарегистрировала областная Избирательная комиссия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новый состав Челябинской гордумы Шмидт прошел по списку «Единой России». 1 октября он сдал мандат, уступив место председателя Сергею Буякову, а депутатский значок – заместителю директора АО «Челябинский цинковый завод» Олегу Осипенко.

Однако без депутатского кресла не остался: место в ЗСЧО ему освободил Дмитрий Мельников. По информации инсайдеров, Шмидт не просто стал депутатом регионального парламента, но и получит должность главы комитета по социальной политике, освободившееся после ухода Сергея Буякова в городскую Думу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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