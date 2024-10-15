Экс-мэр Челябинска решила заняться сферой образования

Экс-мэр Челябинска Наталья Котова вошла в комитет Совета Федерации по образованию. Соответствующее постановление на основе заявления новоявленного сенатора приняли в верхней палате российского парламента.

Как уже сообщал «Новый День», Котова попала в Совет Федерации как представитель губернатора Челябинской области Алексея Текслера, переизбравшегося на новый срок в сентябре.

Наталья Котова в 1987 году окончила Челябинский государственный педагогический институт, получив диплом учителя физики и астрономии средней школы, после этого 6 работала по специальности в челябинской школе № 63.

Но в 1994 году она перешла на работу в Челябинский областной комитет по управлению государственным имуществом, через 2 года окончила Челябинский институт Уральской академии государственной службы по специальности «юриспруденция» и с тех пор большого интереса к образованию не проявляла, если не считать образовательную командировку в Объединенные Арабские Эмираты, вызвавшую большой скандал.

Напомним, после окончания УРАГС новый сенатор работала в Федеральном управлении по делам о несостоятельности (банкротстве); в налоговой службе; начальником управления жилищной политики Челябинска; первым вице-мэром и мэром Челябинска.

Свое первое заседание в Совете Федерации, на котором вручали удостоверения сенаторам, получившим назначение после сентябрьских выборов, Наталья Котова пропустила.

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Челябинск, Софья Артемьева

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