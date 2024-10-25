«Кровавая барыня» рассказала, почему южноуральский губернатор не приехал в Коркино

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ушел в отпуск. Об этом пишет telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Текслер всю неделю был медийно активен: посетил передвижную выставку-музей «Поезд Победы», провел совещание с главами муниципалитетов, встретился с врип главы Челябинска, принял участие во всероссийской пресс-конференции и – вчера днем – в открытии частной медицинской клиники.

Однако когда вчера вечером до предела накалилась ситуация, связанная с убийством женщины в Коркино, губернатор на место не поехал, послав вместо себя двух замов.

По данным telegram-канала, принадлежащего Ксении Собчак, Текслер ушел в отпуск и, возможно, отдыхает в Арабских Эмиратах.

«Из-за этого он сам не приехал в Коркино, в котором произошли столкновения местных с представителями цыганской диаспоры, – пишет «Кровавая Барыня». – Факт отпуска Текслера журналисту Осторожно Media подтвердили в пресс-службе региона. При этом, нам сказали, что губернатор «каждую минуту на связи, даёт поручения и все контролирует». По неподтверждённым данным, глава региона может быть за границей – в ОАЭ. Это информация источников Осторожно Media, которую представители губернатора не смогли подтвердить или опровергнуть.

В пресс-службе также уточнили, что Текслер впервые за два года ушёл в отпуск, а так он обычно сам ездит на все ЧП и лично контролирует ситуацию.

«Но кто же знал, что такое случится?»

Сейчас в городе работают заместители Текслера, также туда приехали представители правительства, которые проведут личный приём граждан».

При этом, «по информации Осторожно Media, сигналы о том, что в Коркино после убийства женщины-таксистки могут начаться беспорядки, появились еще утром 24 октября, но силовые структуры на них должным образом не отреагировали».

Напомним, в конце июля, когда прорвало дамбу Киалимского водохранилища и затопило три поселка, губернатор тоже не приехал на место происшествия сразу – он появился только на следующий день, когда вода уже отступила.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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