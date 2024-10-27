После массовых беспорядков глава Южного Урала решил выяснить, откуда у цыган деньги

Власти Челябинской области признали «цыганскую» проблему в регионе и раскритиковали местных чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, вчера, 26 октября, Алексей Текслер провел совещание по ситуации в Коркино.

Напомним, в пригороде Челябинска несколько дней сохраняется напряженная обстановка. Началось все с убийства женщины-таксиста, тело которой обнаружили в частном секторе вечером 23 октября.

По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана. О причастности к преступлению этнического сообщества в Коркино говорили с самого начала: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Обитатели домов встретили их ружейным огнем. Погром остановило вмешательство силовиков.

В пятницу, 25 октября, в Коркино прошла встреча представителей областных властей, а также региональных управлений СКР, МВД и прокуратуры, с жителями. Горожане заявили, что неоднократно жаловались местным и областным властям на цыган, после появления которых в районе резко ухудшилась криминогенная обстановка. Но чиновники на это не обращали внимания.

Теперь Алексей Текслер признал, что у коркинцев были основания опасаться такого соседства. «Проблема, с которой мы столкнулись в Коркино в последние дни, очевидно, возникла не сегодня. В этом конкретном случае был спусковой крючок – убийство женщины. Эта информация быстро распространилась, и накопившееся напряжение в отношении проживающих в Коркино цыган, вылилось наружу. Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Но рвется там, где тонко, значит, у нас тонко. Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто покрывает это, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», – заявил в ходе совещания глава региона.

Г-н Текслер поручил разработать перечень проверочных мероприятий и рейдов. Так, силовиков он попросил «проверить источники доходов» цыган, а также «другие преступления, нарушения, о которых говорят люди. При этом действовать четко под контролем прокуратуры, соблюдая все нормы законодательства».

Социальному блоку регионального правительства совместно с министерством образования области придется заняться вопросами социализации цыган.

Пообещал губернатор и разработать предложения по улучшению жизни в Коркинском муниципальном округе. «Необходимо включить Коркино в опорные населенные пункты с выделением необходимого финансирования по различным госпрограмма», – заявил глава региона.

В Коркино будет работать специальная комиссия, которая досконально разберет произошедшую ситуацию в муниципалитете, заверил чиновник. Пообещав при этом не ограничиваться «разовой акцией по наведению порядка», а начать системную и постоянную работу.

Виновными же в произошедшем глава региона, по большому счету, назначил местных чиновников. «Выражаю серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти», – заявил он.

Почему на округ не обращали внимания раньше, губернатор не пояснил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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