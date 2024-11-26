Мэрия Карабаша заявила о восстановлении водоснабжения из Киалимского водохранилища

Мэрия Карабаша заявила о полном завершении работ на водонасосной станции Киалим.

«Работа водонасосной станции Киалим возобновлена! Сегодня после получения результата анализа воды мы готовы запускать водоснабжение, – сообщил глава муниципалитета Станислав Афанасенко, отметив, что воду проверили на соответствие нормативам и отклонений не нашли.

Как уже сообщал «Новый День», Киалимское водохранилище является главным питьевым источником Карабаша. 26 июля из-за дождей и увеличения притока воды размыло 100 метров насыпного участка дамбы водохранилища. В зоне подтопления оказались пять населенных пунктов. Позже специалисты Ростехнадзора заявили, что плотина работала с нарушениями.

После прорыва дамбы Карабаш остался без качественной воды. Горожане жаловались, что сначала воду включали на несколько часов в сутки, потом водоснабжение могли останавливать на двое и даже трое суток. А когда вода появлялась, то напоминала техническую.

В мэрии ситуацию объясняли повышенным водозабором в баках, установленных на водонасосной станции резервного питьевого водоема – озера Серебры. При этом оказалось, что этот источник тоже не был готов к использованию. Реконструкции водозабора озера Серебры началась еще в 2022 году. Согласно контракту, завершить их подрядчик обязался в сентябре 2024 года. Однако в установленные сроки объект не сдал.

Карабаш, Ольга Арсентьева

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