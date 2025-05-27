В центре Челябинска обещают вновь включить подъемники для инвалидов

Мэрию Челябинска через суд обязали наладить работу подъемников для маломобильных горожан на площади Революции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборудование для людей с ограниченными возможностями установили в центре города в 2020 году. На это было выделено 3 млн рублей. Механизмы должны облегчать спуск и подъем, человека на коляске в подземный переход. Но колясочники заботу не оценили, заявив, что этот путь превращается в мучение. Летом 2023 года один из подъемников практически вышел из строя. Общественники обратили на это внимание мэрии и прокуратуры, но получили ответ: оборудование функционирует в полном объеме. Публичная проверка подтвердила: самостоятельно человек в коляске спуститься в переход на площади Революции не может.

Тогда чиновники, наконец, признали проблему и через несколько недель отчитались об ее решении. Запускали отремонтированный подъемник с помпой, один из депутатов городской думы даже опробовал его лично, спустившись на нем в подземный переход.

Однако месяц спустя работу механизма вновь решили проверить общественники. Пригласив на испытания представителей прокуратуры, администрации города и МБУ «Эвис» – подрядчика.

«Проверка завершилась, не успев начаться: подъемник замер на полпути, смог подняться всего на 1,5 метра, после чего полностью остановился. И рейд можно было завершать: подъемники не только недоступны, но и неисправны. Здесь нужен ремонт», – рассказывали тогда активисты ОНФ.

В апреле 2024 года Курчатовского районного суда Челябинска, удовлетворив требования прокуратуры, обязал МБУ «ЭВИС», обслуживающее оборудование, устранить выявленные нарушения. Прошел еще год – подъемники так и не заработали. В мэрии объясняли, что нет нужных запчастей.

И вот новое оптимистичное заявление: «Подъемники полностью заменили. Мы проверили результат работы вместе с прокуратурой и волонтером на инвалидной коляске. Вердикт: механизмы работают, – заявили представители челябинского отделения ОНФ. – Поскольку поиск подрядчика на обслуживание подъемных устройств еще ведется, у чиновников остается несколько дней до приведения объектов в полную готовность. В частности, нужно решить вопрос с сопровождающими, которые приходили бы на помощь по нажатию кнопки вызова».

Кроме того, общественники настаивают на добавлении тактильных направляющих лент и других элементов, предназначенных для обозначения пути следования людей с инвалидностью. А также к моменту запуска подъемников обеспечить работу специалистов, к которым маломобильные граждане смогут обратиться за помощью в использовании этого оборудования.

Челябинск, Павел Зварзин

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