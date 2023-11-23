Криптовалюта и блокчейн: принцип работы

Работа с криптой позволила многим людям заработать огромные деньги. Чтобы успешно торговать трейдерам нужно много знаний и навыков. В частности, они должны понимать, как работают виртуальные деньги и какую роль в этом выполняет блокчейн-система. В этой статье постараемся рассказать новичкам об особенностях указанных понятий.

Что такое криптовалюта и блокчейн

Блокчейн – это технология, создающая особый способ произведения, передачи и хранения информации. Используются специальные технологические разработки (например, усиленное сжатие данных, криптография), позволяющие всем компьютерам в этой сети хранить все данные в равном объеме. Здесь не предусмотрены центральные узлы, как в традиционной модели интернета. В блокчейне все устройства в цепочки становятся такими узлами.

Название сформировано, исходя из правил его функционирования. По такой модели созданы несколько типов сетей. Устройство, участвующее в цепочке подключений, получает файл, где хранится вся информация, которая когда-либо была создана в блокчейн-системе и придерживается протокола (набор правил). Главное правило: через х минутсекунд информация, находящаяся в сети упаковывается, сжимается и криптографируется. Так формируется первый «блок». Через равный промежуток времени появляется второй, связанный с предыдущим. Вместе они образуют цепочку, которая на английском звучит как «Чейн».

Информация, хранящаяся в блоках, доступна к изучению, прочтению. Однако удалить ее или изменить невозможно. Чтобы избавиться от данных, необходимо удалить полностью всю цепочку. Это позволяет каждому подключенному устройству восстанавливать содержание и структуру каждого блока.

Запретить блокчейн или приостановить его функции в принципе невозможно. Все благодаря той же архитектуре, исключающей централизуется узлы. В полной мере этого удастся достичь, когда сформируется высокая степень принятия системы в обществе.

Криптовалюта работает на системе блокчейн. Это разновидность цифровых платежных систем, в работе которой не нужно участвовать банкам. Платежи в криптовалюте возможны только в в цифровом виде. При операции все данные записываются в реестр. Хранят монеты на биржах (рискованно) и на криптовалютных кошельках.

Термин «Криптовалюта» Сформировался на основе того, что для хранения и передачи используются методы шифрования (криптография).

Принципы работы

Цифровые деньги и операции с ними проводятся блокчейне, который также известен как распределенный публичный реестр. Монеты появляются через майнинг. Это операция, при которой благодаря вычислительным мощностям компьютеров решаются сложные задачи математического характера. По итогу выполненной работы генерируются единицы криптовалюты. Затем эти монеты продаются, инвестируются и используются во всех возможных сферах. Сберегать крипту лучше на специальных кошельках. Через них же можно выполнять расчеты.

Крипта по сути является ключом, с помощью которого запись или единица измерения передается между участниками транзакции без участия третьих лиц.

Для работы трейдера с цифровыми деньгами сперва необходимо приобрести их. Существуют тысячи видов крипты. Новичку стоит начать из наиболее известных и распространенных. Затем создается учетная запись на криптобирже. На такой площадке согласовываются сделки по куплепродаже.

ТОП криптовалют

В 2023 году наиболее востребованными считаются такие виды цифровых монет:

Bitcoin.

Ethereum.

Tether USDt.

BNB.

XRP.

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