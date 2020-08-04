Детей пока не будут вакцинировать от коронавируса – много рисков

Российская вакцина от нового коронавируса пока не будет доступна для детей. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, согласно российскому законодательству, вакцинирование детей возможно только после того, как препарат пройдет полный цикл испытаний на взрослых.

Специалист уточнил, что исследование вакцины на детях будет разрешено после завершения третьей фазы испытаний препарата на взрослых. Гинцбург при этом выразил надежду, что вакцина подойдет детям, передает РИА «Новости».

Глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также заявил, что говорить о применении вакцины к детям говорить преждевременно, отметив, что «они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание». Он уточнил, что решение о применении препарата на детях принимается после проведении доклинических испытаний на неполовозрелых животных.

Накануне руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина против Covid-19 будет зарегистрирована в течение 10 дней и станет первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что регистрация отечественной вакцины от Covid-19 ожидается в августе. В гражданский оборот вакцина может поступить уже 15 августа. Первыми прививку от коронавируса поставят людям из групп риска – учителям, врачам и т.д., а также более 1500 добровольцам. Окончательный вывод о безопасности вакцины можно будет сделать через 5-6 месяцев после начала ее массового применения. Массовая вакцинация, по словам Мурашко, ожидается в октябре и должна быть бесплатной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.08.20

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