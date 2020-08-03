российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 августа 2020, 01:22 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Десять дней: назван срок регистрации вакцины от коронавируса

Российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение 10 дней. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, что в случае регистрации вакцины в течение ближайших 10 дней Россия опередит не только США, но и все другие страны. «Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», – заключил Дмитриев (цитата по РБК).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

Ялта стала самой неблагополучной территорией Крыма по распространенности ковида. / Назван средний возраст умирающих от коронавируса. / Английским футболистам грозит «красная карточка» за кашель на соперника. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Назван средний возраст умирающих от коронавируса

Английским футболистам грозит «красная карточка» за кашель на соперника

Из-за массового проведения КТ есть риски возникновения болезней, связанных с радиацией

За сутки в России коронавирусом заболели 5 394 человека

От коронавируса в Свердловской области умерли 285 человек

В Свердловской области Covid-19 переболели почти 18 тысяч человек. Донорами плазмы стали 130 из них

Пандемию коронавируса назвали «репетицией биологической войны»

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 850 тысяч человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,