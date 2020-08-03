Десять дней: назван срок регистрации вакцины от коронавируса

Российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение 10 дней. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, что в случае регистрации вакцины в течение ближайших 10 дней Россия опередит не только США, но и все другие страны. «Это будет первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Это действительно очень важное достижение», – заключил Дмитриев (цитата по РБК).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.08.20

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