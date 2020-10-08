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Четверг, 8 октября 2020, 11:12 мск

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В Госдуме предложили запретить живую музыку в барах и кафе

В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции нового типа. По мнению автора инициативы, депутата Евгения Фёдорова, после отмены ряда карантинных ограничений многие бары и кафе вернулись к практике приглашения музыкантов и вокальных исполнителей.

При этом, отмечает парламентарий, в одном помещении оказываются и те, кто принимает пищу, кто выпивает, а также те, кто пришел на концерт. Однако все они находятся в помещении без медицинских масок. В итоге создаются все условия, способствующие распространению инфекции, считает депутат.

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», – приводит RT выдержку из обращения депутата в Роспотребнадзор.

Москва, Иван Гридин

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Метки / Госдума

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