Пандемия коронавируса – глобальный социальный эксперимент: фильм о Covid-19 раскрывает заговор мировых элит

Французский режиссер Пьер Барнериас совместно с Никола Реутски и Кристофом Коссе снял фильм о коронавирусе «Hold-up», в котором подвергает сомнению все те меры, которые предпринимаются для борьбы с инфекцией. Посыл ленты совпал с настроением общества во Франции, где растет сопротивление изменениям социально-политического устройства, которое было вызвано пандемией. Некоторые соцсети и видео-сервисы заблокировали доступ к просмотру картины. Многие политики окрестили ее очередной пропагандой теории заговора.

В фильме, который идет почти три часа, представлено мнение 37 человек, среди которых известные генетики, эпидемиологи, фармацевты, врачи, психологи и социологи. Часть из них подвергают сомнению правильность ограничительных мер, которые вводит правительство для борьбы с коронавирусом. Другие поддерживают действия властей.

Так, например, изучается спорный вопрос о повсеместном ношении медицинских масок. Сначала власти и политики заявляли, что их носить необязательно, но затем ввели штрафы за их отсутствие. При том что многочисленные врачи и ученые считают, что макса не имеет смысла для здоровых людей и не предохраняет от инфекций.

«Самый главный вопрос: чем можно объяснить это зашкаливающее число экспериментальных мер, применяемых впервые. Здоровое население, которое оставляют по домам – такого никогда не делалось раньше. Никогда раньше не заставляли носить маски здоровых людей. Никогда раньше не заставляли носить маски на улице. И никогда раньше при разработке вакцины не ускоряли процедуру испытаний и не пропускали третью фазу. Все это не должно нас оставлять равнодушными», – резюмирует генетик и бывший научный директор Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции Александра Энрион-Код.

В числе тех, кто обрушивается на власти, авторы представили эпидемиолога Лорана Тубиана, который и раньше призывал с трибуны правительство «не делать науку инструментом достижения своих политических целей», а также бывшего министра культуры, врача-кардиолога и дипломата Филиппа Дуст-Блази. Депутат Марин Воннер потребовала обеспечить прозрачность решений правительства перед лицом эпидемии, за это в мае ее исключили из социал-либеральной партии La République en Marche. «Мы потеряли свободу, безопасность – все. И если мы это однажды теряем, у нас не будет возможности это вернуть», – говорят они.

В конечном итоге сюжет приходит к тому, что доказывается существование глобального заговора, в котором замешаны международные организации здравоохранения, фармацевтические гиганты, воротилы финансового мира, коррумпированные политики и технократы. В картине упоминают миллиардеров Билла Гейтса, Жака Аттали и даже Джона Рокфеллера.

Некоторые выступающие высказывают предположение, что пандемия, борьба с которой обходится значительно дороже, чем тот ущерб, который она наносит, имеет целью полную ликвидацию свобод, создание режима тотального контроля, а, возможно, и уменьшение численности мирового населения на треть или больше.

Стоит отметить, что Пьер Барнериас и ранее смело высказывал свое мнение о событиях современности и внимательно следил за действиями фармацевтических гигантов и правительств, критикуя их на своих каналах YouTube и Thana TV.

Картина «Hold-up» была создана на деньги жертвователей. Авторам удалось собрать на ее производство около 300 тысяч евро. Предполагалось, что фильм будут транслировать на платных сервисах, однако ленту удалили из просмотра. Кроме того, с критикой в адрес фильма выступили крупнейшие французские СМИ и политики. Например, спикер парламента Корали Дубост написала в своем твиттере: «Это не документалистика, это не журналистика, это заговорщическая пропаганда в бюджетном блокбастере!»

В ответ на ограничения авторы «Hold-up» открыли всеобщий бесплатный доступ к просмотру своей работы. Более того, цензура, которой подверглась картина, подогрела к ней интерес, на защиту фильма встали известные личности, такие как Софи Марсо, Карла Бруни, Максим Николле, Жюльет Бинош и другие.

Париж, Зоя Осколкова

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