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Четверг, 26 ноября 2020, 15:46 мск

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Меркель настаивает на закрытии всех горнолыжных курортов в Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в зимние каникулы в рамках борьбы с распространением коронавируса. Она также допустила, что локдаун в Германии будет продлен до начала января, передает немецкое издание Welt.

«Мы еще раз призываем граждан отказаться от необязательных контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон, – сказала Меркель во время выступления в бундестаге. – Мы в Европе попытаемся достичь соглашения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты».

Против таких строгих ограничительных мер ожидаемо выступает Австрия. Однако канцлер ФРГ подчеркнула, что мера необходима для борьбы с пандемией. «Скажу открыто: это, вероятно, будет непросто, но мы попытаемся», – сказала Меркель.

Италия и Франция поддерживают идею перенести на более поздний срок начало горнолыжного сезона. При этом не входящая в ЕС Швейцария разделяет позицию Австрии по этом вопросу.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 26.11.20

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