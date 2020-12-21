В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V»

В Казахстане стартовало производство антикоронавирусной российской вакцины «Спутник V». Препарат будет выпускаться на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РК.

Сегодня предприятие посетил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, где запустил линию по производству вакцины «в рамках реализации договоренностей между Президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным», отметили в пресс-службе.

На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин. По словам Мамина, массовая вакцинация произведенной вакциной начнется в феврале 2021 года. «В первую очередь на добровольной основе будут привиты медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», – рассказал премьер РК.

В Казахстане на сегодняшний день выявлено 147 236 случаев заражения коронавирусом, суточная прибавка заболевших составила 652 человека. От последствий ковида скончались 2 186 человек, выздоровели 131 606 пациентов.

Нур-Султан, Наталья Петрова

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