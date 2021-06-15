В Кремле одобрили меры по стимулированию вакцинации

В Кремле считают уместными меры для стимулирования россиян делать прививки от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация – единственный способ избежать новых вспышек Covid-19.

«Это единственный способ остановить вспышки коронавируса и дальнейшего его распространения. Другого способа победить коронавирус не существует», – цитируют Пескова «Известия».

Представитель Кремля добавил, что власти недовольны темпами вакцинации, и любые меры хороши, если помогут это исправить. Песков напомнил, что президент наделил глав регионов особыми полномочиями, чтобы улучшить эпидобстановку.

По данным портала Gogov.ru, на 15 июня полностью привиты 14 373 036 россиян, то есть 9,83% от населения. 18,57 млн человек получили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса.

Напомним, в Москве раз в неделю будут разыгрывать пять машин стоимостью около 1 млн рублей среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Участвовать смогут москвичи старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля.

В ЯНАО с конца мая прошедшим вакцинацию в магазинах делали скидки, на работе давали выходной, а также разыгрывали ценные призы. Владелица обувного магазина в Ноябрьске передала в горбольницу двести сертификатов по тысяче рублей для тех, кто сделал прививку.

Власти Курской области выплачивают жителям старше 65 лет по три тысячи рублей за сделанную прививку от Covid-19. Адресата выплаты станут все, кто привьется первым компонентом с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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