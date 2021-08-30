Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил о природном происхождении Covid-19

Гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов уверен, что причиной пандемии стал вирус естественного происхождения. Но первые заразившиеся могли работать в лаборатории.

Максютов предположил, что SARS-CoV-2 вместе с зараженным животным могли доставить не в одну, а сразу в несколько лабораторий. И во время изучения вируса что-то пошло не так.

«В рамках проведения исследования в лаборатории, изучения на культурах клеток, на животных, в результате нарушения правил биобезопасности произошло заражение персонала, но вирус при этом природного происхождения», – цитирует ученого «Интерфакс».

Максютов напомнил еще о шести патогенных коронавирусах, которые передались от летучих мышей другим животным, а после – человеку. Ученый отметил, что недавно обнаружен родственный Covid-19 вирус. Сходство их структуры доказывает общее происхождение – в природе.

«Вирус SARS-Cov-2 естественного, природного происхождения. Подтверждением этому является также обнаружение в последний год близкородственного вируса, который отличается всего на 1% по геному от SARS-Cov-2, и, соответственно, у таких вирусов могут быть общие предки», – сказал глава центра «Вектор».

Как сообщал «Новый День», международная команда ученых заявила о естественном происхождении новой коронавирусной инфекции и напомнила о нескольких вспышках коронавирусов, имевших зоонозное происхождение.

Еще в начале августа парламентарии США, опираясь на собственное расследование, призвали ввести санкции против Китая из-за искусственного происхождения Covid-19. Китай посоветовал не политизировать пандемию, иначе справиться с ней в масштабах планеты станет сложнее.

В конце августа разведка США представила свой отчет, в котором нет четкого ответа о происхождении вируса. Китай уже назвал документ сфабрикованным и призвал оставить разбирательство ученым, а не спецслужбам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.08.21

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