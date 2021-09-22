Роспотребнадзор: новые штаммы Covid-19 будут менее опасными

Коронавирус и дальше будет мутировать, но новые штаммы окажутся не более опасными, чем нынешние, заявил сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Хотя все они будут развиваться на основе дельта-штамма.

Хафизов руководит научной группой разработки новых методов диагностики заболеваний человека и оценивает опасность будущих мутаций Covid-19 не очень высоко. По его мнению, у «диких» вирусов больше шансов стать по-настоящему опасными, чем у нынешних видов коронавируса.

«Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не «дельты». Вероятность развития «дельты» в еще более опасном направлении невелика», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Анализ мутации Covid-19 показал, что новые варианты появятся на основе дельта-штамма. «Мы это видим уже сейчас, новые варианты будут в виде ответвлений линии «дельта». Такие штаммы будут иметь новые мутации, давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом «дельты», который существует», – добавил Хафизов.

Ранее новые мутации дельта-штамма уже нашли в Индии, Турции, Швеции, Японии. Новые разновидности пока не изучены, и специалисты не могу предсказать их заразность и опасность для человека.

В начале июля эксперт предупредил, что с ростом числа больных Covid-19 растет риск появления штамма, который будет суперустойчив к существующим вакцинам и препаратам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.09.21

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