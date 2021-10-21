В Госдуме предложили ввести массовое бесплатное тестирование на Covid-19

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к председателю федерального оперштаба, вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением расширить бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета. Парламентарии предложили бесплатно делать тесты гражданам при первых признаках ОРВИ.

По мнению авторов инициативы, неконтролируемый рост заболеваемости Covid-19 происходит из-за невозможности системы здравоохранения своевременно выявлять и прерывать цепочки инфицирования, пишет «Коммерсантъ».

В качестве примера они привели ситуацию, что во многих регионах отсутствует возможность массово тестировать людей с признаками респираторной инфекции. В итоге граждане с симптомами ОРВИ вынуждены обращаться в перегруженные медучреждения либо вовсе посещают общественные места и ходят на работу, что «способствует стремительному распространению коронавирусной инфекции», говорится в обращении.

Организация бесплатного тестирования на коронавирус при первых симптомах ОРВИ могла бы изменить ситуацию, считают парламентарии. Более того, указывают они, это «сократит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках».

Помимо этого, депутаты просят помочь работодателям организовать систему тестирования на предприятиях. Авторы обращения отмечают, что сейчас возможность регулярного тестирования работников в закрытых помещениях есть лишь у небольшого числа «наиболее обеспеченных» работодателей. В настоящее время бесплатное тестирование – сфера ответственности регионов и бизнеса, а они, по мнению парламентариев, не могут позволить себе подобные траты.

В федеральном оперштабе изданию сообщили, что пока не получили обращение народных избранников. В Роспотребнадзоре и Минздраве от комментариев отказались.

Надо отметить, что накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином дал поручение расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять заразившихся ковидом.

Добавим, в Москве с 1 октября в обязательном порядке проверяют на коронавирус всех пациентов с признаками ОРВИ. Эта мера позволит быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение, объяснили в мэрии. Кроме того, столичные власти проводят эксперимент по обязательному экспресс-тестированию на Covid-19 раз в две недели учеников десяти школ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.21

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