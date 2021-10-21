Россия обновила антирекорды по больным и смертям от Covid-19

В России зарегистрировали новый максимум суточного прироста больных коронавирусом – 36 339 человек. Также за сутки зафиксировано 1 036 летальных исходов, что на восемь случаев больше антирекорда, установленного накануне (1028).

«Всего в стране нарастающим итогом выявлены 8 131 164 человека. За весь период от коронавируса скончались 227 389 человек», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что новые случаи заражения есть во всех 85 регионах. Наибольший суточный прирост больных в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Московской (2318), Самарской (937), Нижегородской (737) областях. Северные регионы, где ранее новые случаи Covid-19 были единичными, за сутки регистрируют десятки больных. На Чукотке и в Ненецком АО по 18 новых больных, в Магаданской области – 24.

Число выписанных после выздоровления от коронавируса по всей стране достигло 7 091 607 человек, за сутки Covid-19 победили 25 895 пациентов.

Как сообщал «Новый День», число пациентов с коронавирусом приближается к прошлогоднему пику в 1,3 млн человек и уже достигло отметки в 1,217 млн пациентов. В 27 регионах РФ заняты более 90% коек в ковидариях, а в семи субъектах – более 95%. Власти Орловской области заявили, что в регионе занят весь коечный фонд, отведенный для пациентов с коронавирусом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.10.21

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