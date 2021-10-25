В ярославских больницах развернули более 200 новых коек для больных Covid-19

Больницы Ярославской области передали еще 206 коек ковидариям за неделю. Сейчас больными заняты 3092 койки, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Напряженная эпидемиологическая обстановка сохраняется в регионе. В приеме больных Covid-19 задействованы 26 медицинских организаций. 206 новых коек развёрнуто за неделю. Сейчас из 3781 занято 3092 койки», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее оперштаб зарегистрировал новый антирекорд по суточному приросту больных коронавирусом – 37930 человек. При этом, в Тюменской области открыли новый моноинфекционный госпиталь для больных Covid-19. В регионе работает 18 госпиталей на 3 687 коек, свободный коечный фонд – 12,2%. А в Свердловской области свободными остались только 8% коечного фонда для ковидных пациентов.

Ярославль, Наталья Рязанова

Ярославль. Другие новости 25.10.21

Где в Екатеринбурге поставить прививку от ковида на этой неделе. / «Ситуация сложная»: врач уникальной курганской клиники обратилась к жителям Зауралья. / В Барнауле врач попался на продаже поддельных справок о прививках. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»