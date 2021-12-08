Вирусолог: «Омикрон» вызывает пневмонию втрое быстрее других штаммов Covid-19

Заражение омикрон-штаммом коронавируса в два-три раза быстрее приводит к пневмонии, чем при других вариантах вируса, заявил доктор биологических наук, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. По его мнению, переполох в мире вызван именно эффективностью новой разновидности Covid-19.

«Что плохо в штамме «Омикрон», он более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких – нижних дыхательных путей. Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», – сказал Семенов в беседе с «Известиями».

Предыдущие штаммы вызывали пневмонию за 10-11 дней с момента заражения, а «Омикрону» достаточно 3-5 дней, пояснил вирусолог. При этом, не все особенности южноафриканского варианта Covid-19 еще изучены, и тесты на нейтрализацию вируса занимают продолжительное время.

Как сообщал «Новый День», способность избегать иммунитета у омикрон-штамма коронавируса повышает риск повторного заражения для переболевших. По сравнению с дельта-штаммом «Омикрон» оказался втрое опаснее для людей с антителами в крови.

При этом ВОЗ пока не получила данных о тяжелом течении болезни при заражении «Омикроном» или о летальных исходах.

Москва, Наталья Рязанова

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