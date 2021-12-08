Назван необычный симптом заражения «омикрон»-штаммом у детей

На инфицирование детей новым штаммом коронавируса «омикрон» указывает один отличительный симптом – высыпания на теле. Об этом сообщил британский врач Дэвид Ллойд в эфире телеканала Sky News.

По его словам, если раньше такой симптом наблюдался у малого числа пациентов с Covid-19, то теперь до 15% детей, заразившихся «омикроном», сталкиваются с необычной сыпью.

Медик также сообщил, что инфицированные новым вариантом ковида дети жалуются на головную боль и усталость, они теряют аппетит. Он подчеркнул, что в этом различия в симптомах у детей в сравнении со взрослыми.

Ранее сегодня доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что заражение «омикрон»-штаммом коронавируса вдвое, а то в три раза, быстрее приводит к пневмонии, чем при других вариантах вируса. Специалист пояснил, что предыдущие штаммы вызывали пневмонию за 10-11 дней с момента заражения, а «омикрону» достаточно 3-5 дней.

До этого врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил, что у заразившихся «омикроном» развиваются симптомы, похожие на грипп, – сухой кашель, лихорадка, ночная потливость, сильная ломота в теле. Он также отметил, что большинство заболевших переносят заболевание в легкой форме и лечатся дома, а вакцинированные чувствуют себя лучше.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», был обнаружен в ноябре в ЮАР, Ботсване и Гонконге. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая разновидность коронавируса зарегистрирована в 57 странах. 6 декабря стало известно о выявлении первых двух случаев заражения «омикроном» в России – штамм выявлен у двух человек, вернувшихся из ЮАР.

По предположению ученых, из-за большего числа мутаций «омикрон»-штамм потенциально может обходить вакцинную защиту.

Лондон, Наталья Петрова

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